Kate Hudson smentisce: "Non ho obbligato Matthew McConaughey a usare il deodorante!"

Kate Hudson ha voluto smentire una leggenda metropolitana legata alle riprese del film Tutti pazzi per l'oro, distribuito nelle sale nel 2008, secondo la quale avesse chiesto a Matthew McConaughey di usare il deodorante sul set.

L'attrice, ospite della trasmissione Watch What Happens Live, ha potuto chiarire definitivamente quanto accaduto quando ha avuto la possibilità di recitare ancora accanto all'amico e collega.

La fine del gossip

Matthew McConaughey non usa il deodorante da oltre 35 anni e, secondo alcune indiscrezioni, l'attrice lo aveva obbligato a interrompere questa sua abitudine, durante le riprese del film del 2008.

Kate Hudson ha invece smentito quanto sarebbe accaduto sul set di Tutti pazzi per l'oro: "No! No, non usa il deodorante. E, a proposito, non lo uso nemmeno io".

L'attrice ha però aggiunto che era facile percepire la sua presenza perché aveva un 'profumo' in grado di distinguersi: "La questione è che potevo sentire il suo odore da molto distante".

Kate Hudston: "Io e Matthew saremmo disposti a realizzare il sequel di Come farsi lasciarsi in 10 giorni"

L'origine delle ipotesi

McConaughey, in un'intervista rilasciata a Playboy, aveva sostenuto che Kate avesse provato a convincerlo a usare un deodorante naturale solido: "Mi diceva: 'Lo metteresti per favore?'. Non l'ho mai fatto. Nessun profumo, nessun deodorante. Le donne nella mia vita, compresa mia madre, hanno sempre detto tutte: 'Ehi, il tuo odore naturale per prima cosa è quello di un uomo e, due, ha il tuo odore".

Nel corso degli anni varie colleghe dell'attore premio Oscar hanno condiviso la loro esperienza sui set in cui hanno lavorato accanto a Matthew, più volte ribadendo che, nonostante l'assenza del deodorante nella sua routine quotidiana, ha un "profumo delizioso".