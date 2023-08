Tutti pazzi per l'oro stasera su Canale 20 Mediaset: trama e cast del film con Kate Hudson e Matthew McConaugh

Stasera 19 agosto 2023 su Canale 20 Mediaset va in onda Tutti pazzi per l'oro: trama, curiosità, recensione e cast del film con Kate Hudson e Matthew McConaugh.

Stasera, 19 agosto 2023, Canale 20 Mediaset propone in prima serata, alle 21:05, il film d'avventura Tutti pazzi per l'oro. Si tratta di una commedia romantica del 2008, diretta da Andy Tennant e interpretata da Kate Hudson e Matthew McConaughey. La storia, scritta da John Claflin, segue le vicende di una coppia divorziata che si ritrova a cercare un tesoro nascosto nel Mar dei Caraibi. Le musiche sono composte da George Fenton. Di seguito, trovate la trama, il cast, la recensione, le curiosità e il trailer del film.

Matthew McConaughey accanto a Kate Hudson in una scena del film Tutti pazzi per l'oro

Tutti pazzi per l'oro: Trama

Benjamin Finnegan è un cacciatore di tesori che sogna da anni di mettere le mani sulla mitica Dote della Regina. La ricerca ossessiva del tesoro appartenuto alla Regina Dowry, vissuta nel XVIII secolo, ha avuto effetti negativi sulla sua vita personale e sul suo matrimonio con Tess, ormai naufragato. Quando la donna è in procinto di rifarsi una vita, l'uomo scopre un indizio fondamentale per il ritrovamento del tesoro e i due si riavvicinano, riassaporando una complicità che sembrava ormai persa.

Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland, Alexis Dziena e Ewen Bremner in una scena del film Tutti pazzi per l'oro

Curiosità

Tutti pazzi per l'oro è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 23 Aprile 2008 distribuito da Warner Bros.

Le riprese del film si sono svolte dall'1 Novembre 2006 all'1 Maggio 2007 in Australia e alle Bahamas.

Kate Hudson ha ricevuto durante l'edizione dei Razzie Awards 2008 una nomination come peggior attrice.

Kate Hudson in una scena dell'avventuroso Tutti pazzi per l'oro

Questo film è la seconda collaborazione tra Matthew McConaughey e Kate Hudson dopo il loro successo in Come farsi lasciare in 10 giorni.

Entrambi gli attori principali, McConaughey e Hudson, hanno dovuto imparare a fare immersioni subacquee per le scene sott'acqua nel film.

L'attore Donald Sutherland appare in un breve ruolo nel film come un esperto di tesori marini.

Matthew McConaughey, Kate Hudson e Alexis Dziena in una scena del film Tutti pazzi per l'oro

Interpreti e personaggi

Matthew McConaughey è un sexy cacciatore di tesori nel film Tutti pazzi per l'oro

Recensione e trailer

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

La nostra recensione di Tutti pazzi per l'oro

Tutti pazzi per l'oro è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 11% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 29 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.7 su 10