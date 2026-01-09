Kat Dennings scansionata da Marvel nei film su Thor: "Ora possono usarmi ovunque"

Kat Dennings ha rivelato di essere stata scansionata da Marvel durante la sua partecipazione ai film su Thor e inserita nel sistema. Il suo ritorno nell'MCU potrebbe essere imprevisto e senza la necessità della sua presenza fisica.

Dennings ha fatto il suo ingresso nell'MCU nel 2011 in Thor, dove interpretava il ruolo di Darcy Lewis, assistente dell'astrofisica Jane Foster (Natalie Portman). Successivamente è apparsa in Thor: The Dark World, Thor: Love and Thunder e nella serie WandaVision, dove il suo personaggio ha ottenuto a sua volta una laurea in astrofisica. Dopo aver prestato la sua voce al personaggio nella serie animata What If? c'è qualche possibilità di rivederla in Avengers: Doomsday?

"Faccio parte dell'universo Marvel e di conseguenza non posso dire nulla" ha spiegato l'attrice a _ Entertainment Tonight_. "Ma non ci sono dentro. Voglio dire, non ci sono dentro. Se fossi nel film, cosa che non è, non potrei dirlo. Sono sicura che l'abbiano già girato. Non sono nel cast. Ma mi hanno fatto una scansione, quindi a dire il vero potrebbero inserirmi in qualsiasi cosa vogliano a questo punto. Sono nel sistema."

Kat Dennings tiene stretto un gatto

Gli attori verranno inseriti nei progetti a loro insaputa?

L'ultima apparizione di Kat Dennings nell'MCU risale proprio alla serie animata What If...?. Dennings ha doppiato Darcy Lewis in quattro episodi. Marvel la riutilizzerà in futuro? al momento questo non è certo, ma a quanto pare lo studio ha la possibilità di inserire l'attrice nei suoi progetti a partire dalla scansione effettuata anni fa.

Per quanto riguarda Avengers: Doomsday, il teaser dedicato a Thor anticipa il ritorno del Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth in un aveste decisamente più seria rispetto alla versione di Taika Waititi. Chissà che anche per Darcy non ci sia spazio per una breve comparsata, magari digitale.

La scansione corporea degli attori sta diventando una pratica sempre più comune a Hollywood, nonostante le proteste che si levano da più parti. Lo scorso anno Nicolas Cage ha dichiarato al New Yorker di essere terrorizzato dall'intelligenza artificiale e di sperare che le scansioni corporee che ha dovuto effettuare di recente per due progetti futuri non vengano utilizzate per ricrearlo sullo schermo dopo la sua morte. Uno dei due progetti in questione è la serie Prime Video Spider-Man Noir, in rrivo in streaming nei prossimi mesi.

"Devono mettermi in un computer, abbinare il colore dei miei occhi e cambiare... non so cosa", ha detto Cage a Variety. "Mi ruberanno il corpo e ne faranno quello che vorranno tramite l'intelligenza artificiale digitale. Dio, spero proprio di no. Sono terrorizzato da questa cosa. Ne ho parlato molto apertamente e mi chiedo, dove andrà a finire la verità degli artisti? Verrà sostituita? Verrà trasformata? Dove sarà il battito cardiaco? Voglio dire, cosa faranno del mio corpo e del mio viso quando sarò morto? Non voglio che ci facciano niente!"