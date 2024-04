Shifting Gears, Kat Dennings nel pilot della serie con Tim Allen

Kat Dennings, principalmente conosciuta per il ruolo di Max Black, nella sit-com 2 Broke Girls, è pronta a tornare in televisione da co-protagonista al fianco di Tim Allen nel pilot di ABC dal titolo provvisorio Shifting Gears.

Kat Dennings è la protagonista femminile del film Nick and Norah's Infinite Playlist

Scritto da Mike Scully e Julie Thacker Scully, Shifting Gears è incentrata su Matt (Allen), testardo proprietario vedovo di un'officina di restauro d'auto d'epoca. Quando la figlia di Matt, Riley (Dennings), che vive lontano insieme ai suoi figli adolescenti si trasferiscono nella sua casa, inizia la vera opera di restauro. Riley se ne andò di casa in conflitto con il padre per sposare il fidanzato che lui non approvava. Divorziata, Riley torna a casa e cerca di riconciliarsi con il genitore.

Il successo di Max Black

Kat Dennings è nota per il ruolo della sarcastica cameriera Max in 2 Broke Girls, in onda dal 2011 al 2017, e per il ruolo di Darcy Lewis nella serie di film del Marvel Cinematic Universe su Thor, e in WandaVision.

Tim Allen è reduce da Nuovo Santa Clause Cercasi, una serie tv composta da 6 episodi, in cui torna nei panni di Babbo Natale, un personaggio che ha spesso interpretato sullo schermo. Al momento non sono state fornite altre informazioni sul pilot che vedrà protagonisti Kat Dennings e il doppiatore di Buzz Lightyear.