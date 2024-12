Tim Allen e Kat Dennings sono padre e figlia nel trailer della serie Shifting Gears

ABC ha condiviso il trailer della nuova comedy intitolata Shifting Gears con star Tim Allen e Kat Dennings.

Lo show debutterà sugli schermi americani del network l'8 gennaio e il video permette agli spettatori di scoprire le prime anticipazioni sui protagonisti e sulla storia.

Cosa racconterà Shifting Gears

Al centro della trama di Shifting Gears c'è Tim Allen nel ruolo di un vedovo, molto testardo, che si occupa del restauro di auto d'epoca. L'uomo decide di riaccogliere a casa sua figlia, personaggio affidato a Kat Dennings, che è stata una giovane ribelle, e i nipoti che si trasferiscono così a casa sua.

Nel cast ci sono inoltre Seann William Scott nella parte di Gabriel, Daryl "Chill" Mitchell nei panni di Stitch, Maxwell Simkins nel ruolo di Carter, e Barrett Margolis che ha avuto la parte di Georgia. Jenna Elfman ha poi la parte ricorrente di Eve Drake, una coreografa e proprietaria di una scuola di danza situata di fronte a Parker Customs.

Ecco il video in cui si assiste all'arrivo della protagonista, che si trova in difficoltà, e a come procede la convivenza tra padre e figlia, ormai adulta, ora che la giovane è tornata nella vita del vedovo insieme ai suoi figli.

Il team che ha realizzato la serie

Michelle Nader, già showrunner di 2 Broke Girls e Dollface che avevano come protagonista proprio l'attrice Kat Dennings, ha preso la guida della comedy targata ABC sostituendo i creatori Mike Scully e Julie Thacker Scully.

Nel team della produzione ci sono anche Marty Adelstein, Becky Clements, Richard Baker, Rick Messina, John Pasquin, Jim Patterson, Bob Daily e John Amodeo.

Il pilot del progetto in arrivo tra qualche settimana sugli schermi del network americano è stato diretto da Pasquin.