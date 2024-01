Russell Crowe e Karen Gillan nel trailer del cold case thriller australiano Sleeping Dogs

The Avenue Film ha diffuso il primo trailer di Sleeping Dogs, il prossimo cold case thriller che vede Russell Crowe come protagonista. La clip anticipa il personaggio di Crowe, un ex detective che deve fare i conti con Alzheimer mentre prova a riesaminare un brutale caso di omicidio del passato.

Sleeping Dogs

Diretto da Adam Cooper, Sleeping Dogs è basato sul romanzo Il libro degli specchi dell'autore E.O. Chirovici. Sulla scia di un trattamento all'avanguardia per l'Alzheimer, il personaggio di Russell Crowe, un ex detective della omicidi, ha il compito di riesaminare un brutale caso di omicidio del suo passato: il macabro omicidio di un professore universitario (Csokas). Lottando per ritrovare la memoria, il detective arruola il suo ex partner per aiutarlo a rilanciare le indagini. Nel corso dell'indagine incontrano una donna magnetica e misteriosa (Karen Gillan), un groviglio di contraddizioni e segreti e un'orribile realtà che cambierà la visione del mondo del detective in un batter d'occhio.

Oltre a Crowe, Sleeping Dogs è interpretato anche da Karen Gillan, nota per aver vestito i panni di Nebula nei film di Guardiani della Galassia. Nel film compaiono anche Marton Csokas, Kelly Greyson, Lucy-Rose Leonard, Ellizabeth Blackmore e Thomas M. Wright. L'imminente thriller segna anche una reunion per Crowe e Tommy Flanagan: i due attori sono apparsi insieme in precedenza nel cast dell'epopea di Ridley Scott, Il Gladiatore. L'uscita di Sleeping Dogs è prevista per il 22 marzo.

Crowe sarà protagonista con Liam Hemsworth dell'action thriller di Land of Bad. Inoltre l'attore è nel cast del prossimo film sul processo di Norimberga diretto da James Vanderbilt. Crowe sarà ospite alla terza serata del Festival di Sanremo.