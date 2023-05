Guardiani della Galassia: Karen Gillan condivide la sua idea per una rom-com con Nebula e Star-Lord

Karen Gillan ha rivelato di avere un'idea per un possibile ritorno sugli schermi di Nebula e Star-Lord dopo Guardiani della Galassia Vol. 3.

L'attrice ha infatti assecondato le speranze di molti fan che, dopo la visione del trailer dell'ultimo capitolo della trilogia, hanno iniziato a sperare in una storia d'amore tra i due personaggi.

L'idea di Karen Gillan

Durante un'intervista rilasciata a ScreenRant, Karen Gillan ha dichiarato: "Riesco realmente a immaginare una versione di La signora del venerdì per loro. Un film in cui si confrontano, discutono in modo intelligente e litigano".

Pom Klementieff è quindi intervenuta dichiarando: "Stai proponendo una rom-com? Sarebbe così divertente. Posso fare parte del cast?.

L'interprete di Nebula ha sottolineato che sarebbe felice di coinvolgere la collega e l'ha rassicurata sostenendo che il suo personaggio non si comporterebbe male nei confronti di Mantis: "Non nella commedia romantica. Ci sarebbero nuove regole!".

Pom ha quindi provato a indagare ulteriormente sulle idee dell'amica: "Mi piacerebbe che Mantis indossasse un cappello di lana. Nelle rom-com è sempre inverno o autunno. E tu avresti degli abiti carini per Nebula?". Karen ha risposto scherzando: "Nebula potrebbe avere un braccio incastrato in una piccola grata sul pavimento o qualcosa di simile, e Star-Lord deve risolvere la situazione e hanno un momento romantico. Indossa una specie di abito da cocktail, ma senza quel braccio".

Per ora, tuttavia, i fan dovranno attendere fino a domani per vedere sugli schermi italiani il terzo capitolo delle avventure dei Guardiani della Galassia ideato da James Gunn e scoprire il destino di Nebula e Star-Lord, potendo forse ottenere qualche anticipazione sul loro potenziale coinvolgimento nelle prossime fasi del MCU.