Douglas Is Cancelled: Karen Gillan nella nuova serie sulla cancel culture di Steven Moffat

Secondo quanto riportato da Variety, la star di Guardiani della Galassia Karen Gillan e quella di Downton Abbey Hugh Bonneville saranno i protagonisti di Douglas Is Cancelled, nuova serie scritta da Steven Moffat che affronta il tema della cancel culture.

La serie vedrà Hugh Bonneville interpretare un conduttore di notiziari di mezza età e molto rispettato, Douglas Bellowes, mentre Karen Gillan sarà la sua astuta spalla Madeline.

Douglas vive una vita perfetta. Si gode il suo status privilegiato di tesoro nazionale e conduttore del programma di attualità "Live at Six", mentre fuori dalla trasmissione condivide una casa armoniosa con la moglie Sheila, redattrice di un giornale.

Ma il loro mondo viene messo sottosopra quando, durante un matrimonio di famiglia, viene sentito fare una "battuta incauta". Quando un ospite minaccia di denunciare Douglas sui social media, si scatena una tempesta digitale che mette rapidamente a repentaglio la sua vita e la sua carriera. Con i suoi 2 milioni di follower sui social media, la conduttrice Madeline, esperta di tecnologia, potrebbe lanciare un'ancora di salvezza a Douglas postando un messaggio in sua difesa... ma lo farà?

"Tormentare un uomo, per non parlare di un uomo come Douglas, per quattro episodi - con la scrittura di Steven Moffat - è un grande privilegio e mi godrò ogni minuto", ha dichiarato la Gillan.

Insieme ai due protagonisti, nella dramedy ci sono Ben Miles ("Hijack"), Alex Kingston ("A Discovery of Witches, Dodger"), Nick Mohammed ("Ted Lasso") e Simon Russell Beale ("Thor: Love and Thunder"). Ben Palmer ("The Inbetweeners") dirige la serie.

Moffat è noto per il suo lavoro su Doctor Who e Sherlock.