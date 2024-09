Karate Kid, Ralph Macchio nervoso all'idea di scontrarsi con Jackie Chan: "Si muove come se avesse vent'anni"

La star di Cobra Kai, Jacob Bertrand, ha dichiarato che il collega Ralph Macchio lo ha informato su tutti i dettagli del nuovo film di Karate Kid, che dovrebbe arrivare al cinema nel corso del 2025.

"Mi ha detto che Jackie Chan si muove ancora come un ventenne e che è davvero assurdo combattere con lui. Ma è ovvio che è un maestro e che è fantastico lavorarci insieme", ha raccontato Bertrand a GamesRadar+. "Stava parlando del fatto che era nervoso di combattere contro Jackie Chan, perché Jackie Chan è una fottuta leggenda. Ma ha detto che i combattimenti sono andati benissimo e che tutte le sue mosse erano fantastiche e sono entusiasti del film".

Il nuovo capitolo di Karate Kid è stato annunciato ufficialmente nel novembre 2023. Macchio e Chan reciteranno l'uno accanto all'altro nella pellicola, che vedrà un ragazzo nuovo di zecca imparare il mestiere da un maestro più anziano e più saggio. Jonathan Entwistle (I'm Not Okay with This, The End of the F***ing World) dirigerà basandosi su una sceneggiatura di Rob Lieber.

Dre (Jaden Smith) e il suo maestro Mr. Han (Jackie Chan) nel film Karate Kid

"È stato bello mandargli un messaggio mentre stava girando il film e dirgli: 'Tutto bene, amico, come va? Come va?' E, insomma, ricevere tutti gli aggiornamenti. Ha detto che il giovane cast è davvero talentuoso, ma che non sono bravi quanto me, che nessuno è alla mia altezza", ha scherzato Bertrand. "Queste sono le parole di Ralph Macchio, non le mie. Sto cercando di pensare a ciò che ha detto alla lettera. Credo che abbia detto che sono un Dio".

Cobrai Kai 6 si collegherà al nuovo film su Karate Kid in arrivo? Lo showrunner fa chiarezza

Il cast e la troupe di Cobra Kai non sono coinvolti nel prossimo film di Karate Kid, anche se un film sequel dello show non è da escludere, visto che il "Miyagi-verse" continuerà a crescere con ulteriori spin-off. La serie Netflix si concluderà dopo sei stagioni di successo su Netflix - una delle quali si è guadagnata una nomination agli Emmy - ed è stata divisa in tre parti, cosa che Bertrand giura "non è stata un'idea del cast" ma che varrà la pena aspettare.

La seconda delle tre parti della Stagione 6 di Cobra Kai arriverà su Netflix il 15 novembre. Il nuovo film di Karate Kid è previsto per il 30 maggio 2025. Al momento, potete recuperare la nostra recensione di Cobra Kai 6, relativa alla prima parte di stagione.