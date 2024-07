Cobrai Kai 6 si collegherà al nuovo film su Karate Kid in arrivo? Lo showrunner fa chiarezza

Josh Heald, showrunner di Cobra Kai, ha chiarito se la serie Netflix sarà collegata al prossimo film di Karate Kid in arrivo nelle sale l'anno prossimo.

La serie, che ha esordito nel 2018 ed è ambientata nel famoso universo di Karate Kid, segue l'ex antagonista Johnny Lawrence mentre cerca di riavvicinarsi al mondo delle arti marziali. William Zabka interpreta Lawrence ed è affiancato da Xolo Maridueña, il protagonista della saga cinematografica Ralph Macchio, Tanner Buchanan, Courtney Henggeler e Mary Mouser.

Durante una visita al set della sesta stagione di Cobra Kai, che sarà anche l'ultima dello show, Heald ha chiarito le speculazioni sul fatto che la serie potrebbe spianare la strada al prossimo film di Karate Kid. Lo showrunner ha dichiarato di non essere personalmente coinvolto nel film di Karate Kid e che Cobra Kai non farà da apripista al film in uscita.

Cobra Kai 4: William Zabka e Ralph Macchio in una scena della quarta stagione

"Io e i ragazzi non siamo personalmente coinvolti nel film. È una caratteristica della Sony, noi esistiamo in questo universo, quindi mentre concludiamo la nostra serie, Ralph può partecipare alle riprese del film. Ma la nostra serie non spiana la strada al film, quello esiste in una sorta di universo a sé stante con il personaggio di Jackie Chan, quello di Ralph e i vari altri personaggi della storia. Quindi, credo che il solo personaggio di Daniel sia il pezzo che si ricollega, ma non c'è nulla, dal punto di vista della narrazione o del percorso dei personaggi nella nostra stagione, che si inserisca direttamente in quel progetto".

Karate Kid, Ralph Macchio dopo trent'anni ammette: "Quel calcio era da squalifica"

L'attesissimo nuovo film di Karate Kid sarà il sesto capitolo di questa lunga saga. Il franchise è iniziato nel 1984, quando il pubblico ha conosciuto Daniel LaRusso e ha riscontrato un successo commerciale e di critica. Successivamente sono stati realizzati altri cinque film, l'ultimo dei quali è il remake del 2010 che ha introdotto nuovi volti nel franchise, tra cui Jackie Chan. Nel frattempo, recuperate il trailer di Cobra Kai 6, in arrivo con la sua prima parte il 18 luglio.

La Sony ha confermato l'uscita del nuovo film di Karate Kid nel 2022, inizialmente prevista per il 7 giugno 2024. Gli scioperi di Hollywood hanno costretto la produzione a posticipare l'uscita a dicembre 2024. Ulteriori ritardi hanno afflitto il film e la data di uscita è stata nuovamente posticipata al 30 maggio 2025. Nel film torneranno Macchio e Chan, che riprenderanno i rispettivi ruoli nel franchise.