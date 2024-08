Cobra Kai: gli autori al lavoro sul prequel sul Maestro Miyagi: "Vogliamo farlo"

Sono passate due settimane da quando i fan della popolarissima serie Cobra Kai di Netflix hanno potuto vedere la prima parte della stagione finale. Tuttavia, gli autori della serie potrebbero avere un altro progetto in mente.

I primi cinque episodi della sesta stagione sono stati visti in tutto il mondo 24,3 milioni di volte dall'uscita del 18 luglio, secondo lo streamer, e le due parti successive usciranno tra quest'anno e il 2025.

Nei cinque episodi disponibili, inizialmente, sembrava che ci sarebbe stata pace nella Valley di Los Angeles tra Danny LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka) e i vari ragazzi delle rispettive scuole di karate. Ma come accade di solito nel turbolento mondo liceale, la pace non è durata a lungo e le tensioni sono riesplose.

Karate Kid, una scena del film di John G. Avildsen

Nonostante manchino parecchi episodi alla conclusione di Cobra Kai, i creatori dello show, Hayden Schlossberg, Josh Heald e Jon Hurwitz hanno parlato con l'Hollywood Reporter dei loro progetti futuri e di come tra questi potrebbe esserci anche una possibile serie prequel sul Maestro Miyagi.

"Fin dall'inizio di questa serie, ci è piaciuta l'idea di esplorare il personaggio di Miyagi dalla prospettiva di Daniel LaRusso. Il personaggio di Miyagi è sempre stato presente in ogni stagione dello show. E in quest'ultima stagione volevamo dare al personaggio di Daniel LaRusso un conflitto definitivo, ovvero mettere in discussione i suoi ricordi sul suo vecchio maestro. E abbiamo preso spunto dalla vita reale, in cui le persone vedono i loro genitori o i loro mentori come persone perfette, o che hanno questa autorità sulle loro vite, e poi si invecchia e si vede il proprio mentore come un essere umano e in un modo più tridimensionale", ha dichiarato Schlossberg.

Alla domanda se stiano pensando a degli spin-off di Cobra Kai, Schlossberg ha aggiunto: "Assolutamente! Pensiamo sempre agli spinoff con Cobra Kai. Lo stesso Cobra Kai è, in un certo senso, uno spinoff di Karate Kid".

Poi, alla precisa domanda su un possibile prequel su Miyagi, ha chiarito: "Direi che vogliamo assolutamente farlo e ne abbiamo parlato. Ma l'attenzione si è concentrata su Cobra Kai. Mentre lo stiamo ultimando, vedremo esattamente quale strada prendere in termini di spinoff, ma è sicuramente qualcosa che volevamo fare. È solo che vogliamo aspettare di finire Cobra Kai prima di occuparcene".