Karate Kid: Legends, la descrizione del nuovo trailer svelato al CinemaCon

Al CinemaCon di Las Vegas cominciata ieri è stato presentato un nuovo trailer di Karate Kid: Legends.

Il nuovo film del franchise vede Daniel LaRusso (Ralph Macchio) fare squadra con Mr. Han (Jackie Chan), quest'ultimo introdotto nel film Karate Kid del 2010 con Jaden Smith. Questa volta, Daniel e Mr. Han aiuteranno Li Fong (Ben Wang) nel suo percorso per diventare padrone delle arti marziali. La storia è ambientata all'indomani di Cobra Kai, che si è recentemente concluso con la sesta stagione su Netflix.

Ora, Columbia Pictures ha condiviso due scene e un trailer di Karate Kid: Legends. Macchio e Wang sono saliti sul palco prima della presentazione del filmato e Macchio ha dichiarato: "È un onore tornare nei cinema nei panni di Daniel LaRusso". Sebbene sia apparso nei panni del personaggio in Cobra Kai, non ha partecipato a nessuno dei film del franchise dal 1989, anno di Karate Kid III - la Sfida Finale.

Karate Kids: Legends, la descrizione delle scene e il trailer mostrati al CinemaCon

Karate Kid: Legends, Jackie Chan e Ben Wang insieme nel film

Prima scena: Li apre la porta di casa e trova la finestra aperta. Si guarda intorno ma non vede nessuno. "Mamma?", chiede. Poi qualcuno lo attacca con una pentola. I due iniziano a combattere in cucina. La scena si svolge di notte e la cucina è piuttosto buia. L'aggressore colpisce Li sull'interruttore della luce, accendendo e spegnendo le luci in continuazione. "Ora mi vedi, eh?", è il signor Han. La madre di Li torna a casa.

Karate Kid: Legends, Ben Wang in una foto del film

Seconda scena: il signor Han visita il dojo di Miyagi-Do in California. Bussa alla porta: "C'è nessuno?". Non vedendo nessuno, entra e vede la foto di Miyagi sulla parete. "Ciao, vecchio amico. È passato tanto tempo". Daniel entra e chiede se il signor Han conosceva Miyagi. Il signor Han risponde: "Non sono venuto a cercare Sensei Miyagi. Sono venuto a cercare te". Mostra a Daniel una foto di lui e Miyagi dal dojo nel 1985. Il signor Han sapeva di Daniel da sempre. Vuole che Daniel venga a New York per allenare Li al "Miyagi karate".

Il trailer si apre su un dojo con Li e il signor Han. Poi mostra Li e sua madre che si trasferiscono a New York. Li vuole entrare in un dojo, ma sua madre non glielo permette. Un bullo si scontra con Li e lo picchia. Il signor Han vuole che Li impari a combattere per non fare la stessa fine del fratello di Li, supponendo che sia successo qualcosa di brutto. Il signor Han va in California per trovare Daniel LaRusso e portarlo a New York. Tutti e tre si incontrano e Daniel dice: "Facciamone un karate kid". Li vediamo allenarsi, con Li che impara il kung fu e il karate - due rami, lo stesso albero. Il combattimento finale sembra svolgersi in cima a un grattacielo.