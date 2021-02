Kaley Cuoco "La mia vita noiosa prima del matrimonio con Karl Cook", la reazione del suo ex Johnny Galecki

La romantica dichiarazione di Kaley Cuoco per il marito suscita la reazione perplessa dell'ex fidanzato Johnny Galecki, sua co-star in The Big Bang Theory.

Kaley Cuoco ha pubblicato una dichiarazione d'amore al marito Karl Cook, definendo la sua vita noiosa prima del loro incontro, che ha involontariamente provocato la reazione dell'ex Johnny Galecki, con cui aveva una relazione nei primi anni di The Big Bang Theory.

Kaley Cuoco, star della serie The Big Bang Theory, a San Valentino ha pubblicato su Instagram una foto che la vede intenta a baciare il marito Karl Cook (con mascherine) scrivendo:

"Felici cinque anni alla persona più strana che conosca! Non ricordo un momento prima del tuo arrivo nella mia vita... che vita noiosa deve essere stata! Ti amo @mrtankcook !"

L'ex fidanzato di Kaley Cuoco, Johnny Galecki, si è sentito in qualche modo chiamato in causa tanto da reagire con un secco "Um" che gli ha frutta oltre 8.000 like.

Kaley Cuoco ha risposto con un semplice "LOL".

The Big Bang Theory, Kaley Cuoco: "Riesco a vedere solo le prime stagioni della serie"

In precedenza, la Cuoco aveva commentato la relazione col collega di set nel corso del podcast di Dax Shepard, Armchair Expert, svelando:

"Ci siamo frequentati per circa due anni. Quando stavamo girando il pilot avevo una cotta così intensa per Galecki, ma lui era fidanzato. Ci siamo messi insieme e siamo stati innamorati pazzi l'uno dell'altra per due anni, ma poi ci siamo lasciati. Fortunatamente io e Johnny ne siamo usciti in modo così brillante e oggi siamo più vicini di quanto non lo fossimo stati prima".