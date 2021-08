Kaley Cuoco definisce "ripugnante e disgustoso" un episodio avvenuto alle Olimpiadi

Kaley Cuoco si è scagliata contro il fantino che, durante le ultime Olimpiadi a Tokyo, ha colpito il suo cavallo in modo violento. L'attrice ha attaccato duramente i tedeschi Annika Schleu e Kim Raisner, rei di aver colpito un cavallo durante il pentathlon moderno con la speranza che riuscisse a saltare e scavalcare gli ostacoli.

In modo particolare, il video incriminato e fortemente criticato da Kaley Cuoco mostra l'allenatore, Kim Raisner, schiaffeggiare il cavallo. Per questo motivo, l'uomo è stato squalificato durante le Olimpiadi Tokyo 2020. La protagonista di The Big Bang Theory ha condiviso due storie attraverso il suo profilo Instagram e, a tal proposito, ha dichiarato: "Credo sia mio dovere commentare quanto accaduto. Questo non sarebbe dovuto accadere durante le Olimpiadi. Si tratta di un evento disgustoso e riprovevole. Questo team dovrebbe vergognarsi di sé stesso".

L'attrice ha continuato: "Un comportamento del genere è disgustoso e non rappresenta minimamente il nostro sport. Questo fantino e il suo allenatore sono una disgrazie. Datemi un prezzo. Acquisterò quel cavallo e gli mostrerò la vita che dovrebbe condurre!".

La protagonista di The Big Bang Theory è una nota appassionata di equitazione e, recentemente, è stata la protagonista de L'assistente di volo. Recentemente, Kaley Cuoco ha anche mostrato su Instagram il suo nuovo look in occasione di una storia in cui ha promosso una copia del fumetto Harley Quinn: The Animated Series: Eat. Bang! Kill. Tour.