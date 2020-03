Juventus-Milan e Napoli-Inter rinviate: c'è Pretty Woman stasera su Rai1

Juventus-Milan e Napoli-Inter sono state rinviate: il Coronavirus costringe la RAI a correre ai ripari e stasera sarà Pretty Woman, stasera su Rai1 a fare compagnia al pubblico.

L'emergenza Coronavirus mette in ginocchio il mondo del calcio e, di conseguenza, la programmazione televisiva: dopo l'annuncio del rinvio a data da destinarsi della partita Juventus-Milan, prevista per stasera, è arrivata anche la comunicazione tanto temuta da tifosi milanesi e partenopei: anche Napoli-Inter prevista per domani sera, 5 marzo, non si giocherà. Entrambi i match sarebbero andati in onda su Rai1, ora costretta a un cambio di palinsesto dell'ultimo minuto.

Stasera, 4 marzo, ci sarà un evergreen della commedia romantica a distrarre il pubblico del primo canale RAI dall'epidemia: torna Pretty Woman, film che garantisce sempre buoni ascolti nonostante i 30 anni sulle spalle. Non ci sono ancora comunicazioni, invece, rispetto alla variazione di palinsesto prevista per domani, ma vi terremo aggiornati.