Justine Triet dopo l'Oscar: 'Steven Spielberg mi ha proposto di scrivergli un film'

Nella notte degli Oscar, Justine Triet ha trionfato nella categoria Miglior sceneggiatura originale per Anatomia di una caduta e nel corso della cerimonia pare che Steven Spielberg l'abbia avvicinata con una proposta molto interessante.

Uno dei produttori del film, Marie-Ange Luciani, ha dichiarato a RTL (Radio Télévision Luxembourg) che Triet è "richiesta da tutta Hollywood [...] È corteggiata da tutte le professioni, produttori, attori, attrici, sceneggiatori...".

La produttrice ha aggiunto: "Steven Spielberg ha incontrato Arthur Harari e Justine, gli è piaciuto molto il film e ha persino proposto loro di scrivere un film per lui".

Triet e Harari hanno confermato le dichiarazioni della produttrice sul red carpet degli Oscar ieri sera.

"Steven Spielberg è stato surreale, Arthur è finito accanto a lui al tavolo del pranzo degli Oscar e hanno parlato per un'ora. È venuto fuori che voleva che ci incontrassimo e ci ha offerto di scrivere una sceneggiatura per lui, è la cosa più assurda che abbiamo mai sperimentato".

Questa non è l'unica offerta ricevuta da Triet. Il mese scorso, in un'intervista con la rivista francese L'OBs, Triet ha confermato che le era stato offerto di dirigere un adattamento della graphic novel di Daniel Clowes Monica, con Cate Blanchett nel ruolo principale. Tuttavia, la cineasta francese ha aggiunto di non aver ancora deciso se accettare o meno di dirigere il film.

La trama di Anatomia di una caduta sembra quella di un classico giallo: un uomo muore cadendo dal balcone di una baita in montagna, unici esseri viventi presenti in casa la moglie, interpretata da una straordinaria Sandra Hüller, il figlio e il cane. Ci sono pochi dubbi sulla scena: o si tratta di un suicidio, o qualcuno l'ha spinto di sotto.

Il film in realtà è una profonda riflessione sui rapporti di potere in una coppia, oggi profondamente cambiati grazie a una sempre maggiore emancipazione delle donne.

Anatomia di una caduta sarà disponibile in streaming su Mubi dal 22 marzo prossimo.