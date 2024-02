Cate Blanchett: Justine Triet la dirigerà in Monica, adattamento della graphic novel di Daniel Clowes

Dopo la vittoria della Palma d'Oro e le cinque nomination agli Oscar 2024, tra cui quella per la miglior regia, con Anatomia di una caduta, Justine Triet sembra aver trovato il suo prossimo progetto, che dovrebbe vedere Cate Blanchett protagonista.

In un'intervista rilasciata alla rivista francese L'OBs, Triet ha confermato che le è stato offerto di dirigere un adattamento del graphic novel di Daniel Clowes Monica, con Cate Blanchett nel ruolo principale. Il regista russo Kantemir Balagov era originariamente destinato a questo film.

Justine Triet con la Palma d'Oro a Cannes per Anatomia di una caduta

Nell'intervista, Triet ha ammesso di "non aver risposto o almeno non ancora" all'offerta. Sappiamo che Triet tende a scrivere le proprie sceneggiature. Forse potrebbe aggiungere un ulteriore tocco di classe a questo film, dando la sua impronta unica al materiale. La Blanchett come protagonista è sicuramente un'attrattiva importante per il progetto.

Nel graphic novel di Clowes, uscito lo scorso anno e acclamato dalla critica, l'autore ha fuso diversi generi in un'unica storia, separandoli per capitoli. Monica racconta il viaggio di una ragazza alla ricerca della madre e che cerca di scoprire il suo misterioso passato.

Finora sono state tre le opere di Clowes ad essere stati adattati per lo schermo: Wilson, Art School Confidential e, ovviamente, quella di maggior successo, Ghost World, diretto da Terry Zwigoff.