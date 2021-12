Justin Timberlake e Jessica Biel svelano il loro allenamento per gli addominali: "Muscoli gemelli"

Jessica Biel e Justin Timberlake condividono la loro routine di allenamento per ottenere muscoli d'acciaio sulle note di Rocky IV.

Justin Timberlake e Jessica Biel, più in forma che mai, hanno condiviso il loro duro allenamento sui loro account Instagram per ottenere addominali d'acciaio in vista del nuovo anno con la plank.

I video mostrano Justin Timberlake, 40, e Jessica Biel, 39, intenti a fare plank, plank laterali e altri esercizi impegnativi che fanno parte della loro fitness routine sulle note della score di Rocky IV.

"Muscoli gemelli. Ci vediamo nel 2022" si legge nella scritta che accompagna il video.

Il post arriva dopo una tenera immagine familiare postata da Jessica Biel che la ritrae col marito e i figli Silas, 6, e Phineas, 17 mesi, nel weekend natalizio.

"Sono riconoscente per i miei ragazzi. Buon Natale a tutti!!" scrive l'attrice.

Jessica Biel e la pop star Justin Timberlake sono sposati dal 2012. Bile ha parlato con People di come lei e Timberlake si sono adattate alla genitorialità durante l'emergenza sanitaria, in particolare con l'arrivo del piccolo Phineas l'anno scorso:

"Il mantra è stato: sii flessibile, segui il flusso. Ma devi collaborare, altrimenti penso che una persona probabilmente si esaurirebbe. Dobbiamo solo essere lì l'uno per l'altra".