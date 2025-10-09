Jessica Biel protagonista di The Ambler Warning: la nuova serie tratta da Robert Ludlum

La star di The Sinner sarà al centro del nuovo progetto per il piccolo schermo che segna l'accordo tra Paramount Tv Studios e Iron Ocean.

Jessica Biel sarà protagonista e produttrice di The Ambler Warning, una nuova serie televisiva tratta dal romanzo omonimo di Robert Ludlum, con la sua casa di produzione Iron Ocean che lavorerà con Paramount Tv Studios.

L'accordo prevede la produzione e l'avvio anche di altri progetti ma il primo ad essere portato sullo schermo sarà proprio The Ambler Warning, con Biel protagonista.

La nuova serie televisiva con Jessica Biel

Jason Horwitch si occuperà della scrittura della serie e sarà showrunner del progetto, reimmaginando il protagonista maschile del romanzo in una donna, Erica Ambler, interpretata proprio da Jessica Biel.

Primo piano di Jessica Biel

La storia è quella di una funzionaria della CIA, Erica Ambler, che dopo un grave incidente si risveglia senza memoria e rinchiusa in un carcere di massima sicurezza destinato alle spie più pericolose del mondo. Erica dovrà scoprire chi è e cosa le è successo, cercando di capire di chi può davvero fidarsi.

La collaborazione di Paramount Tv Studios con Jessica Biel

"Ho sempre ammirato Jessica Biel e Michelle Purple, e le serie di alta qualità che sanno realizzare per il pubblico" ha dichiarato Matt Thunell, presidente di Paramount TV Studios "Siamo entusiasti di accogliere Iron Ocean e di lanciare la nostra collaborazione con The Ambler Warning come primo progetto".

Il romanzo The Ambler Warning era incompleto alla morte di Ludlum nel 2001 e fu completato da un autore e un editor incaricati dal suo patrimonio, per poi essere pubblicato nel 2005.

L'ex star di Settimo Cielo Jessica Biel, nominata agli Emmy per la prima stagione della serie televisiva The Sinner, ha anche prodotto di recente The Book of Love e il documentario true crime Fatal Destination. Prossimamente sarà protagonista, accanto a John Cena, in Matchbox, film d'azione diretto da Sam Hargrave e prodotto da Apple Original Films, Skydance e Mattel Films.