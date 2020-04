Justin Theroux cena a lume di candela col suo cane durante la quarantena

Justin Theroux trascorre la quarantena insieme al suo pitbull Kuma e i due si sono concessi una cena a lume di candela in stile Lilli e il vagabondo.

Come trascorrono la quarantena le star? Justin Theroux trascorre molto tempo col suo cane tanto da condividere con lui una cena a lume di candela. Dopo aver doppiato la nuova versione de Lilly e il vagabondo per Disney+, l'attore si è talmente immedesimato da riproporre una celebre scena del film col suo pitbull Kuma per poi condividere la foto su Instagram.

Come tutti, anche la star di The Leftovers Justin Theroux è chiuso in casa insieme al suo cane, un pitbull grigio di nome Kuma. Insieme, la strana coppia ha riproposto la scena di "Bella Notte" di Lilli e il vagabondo mentre condivide pasta e insalata in una cena a lume di candela.

Nello spiritoso post, Justin Theroux scrive: "Giorno 97. Oggi abbiamo litigato, ma poi abbiamo cercato di fare pace. Oh... e abbiamo cenato con spaghetti col pesto. Pomodorini. Insalata. Kuma indossa un papillon. Ovviamente".

In questo periodo Justin Theroux condivide spesso nelle sue stories su Instagram i pasti consumati insieme a Kuma. Qualche sera fa hanno cenato a lasagne e l'attore ha commentato che sono come metanfetamina per i cani. La colazione di Pasqua, invece, è stata un brunch completo con pancakes e bacon, e ieri la coppia ha condiviso pane irlandese e beet borscht.

Justin Theroux ha adottato Kuma nel 2018, dopo la separazione dalla moglie Jennifer Aniston; il cane è stato tratto in salvo in Texas dopo il passaggio dell'Uragano Harvey. Theroux è solito portare Kuma con sé al ristorante, ma in questo periodo i due sono costretti a consumare solo pasti casalinghi.

Su Disney+ è disponibile la nuova versione de Lilli e il vagabondo che in originale vede Justin Theroux come voce del vagabondo. Qui trovate la recensione di Lilli e il vagabondo.