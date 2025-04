Billion Dollar Spy: Tony Goldwyn e Justin Theroux nel cast del thriller con Russell Crowe

Tutte le new entry nel cast del lungometraggio sulla Guerra Fredda le cui riprese sono iniziate di recente a Budapest, in Ungheria.

Tony Goldwyn, Rufus Sewell e Justin Theroux sono ufficialmente entrati nel cast del thriller sulla Guerra Fredda, Billion Dollar Spy, con protagonisti Russell Crowe e Harry Lawtey.

Prodotto da Walden Media e Weed Road Pictures, il film è entrato di recente in produzione a Budapest, in Ungheria, e presto vi reciteranno anche le tre new entry.

I ruoli del cast nel film sulla Guerra Fredda

Nel film, Tony Goldwyn interpreterà l'agente della CIA Burton Gerber, Rufus Sewell sarà Gus Hathaway, capo dell'ufficio della CIA a Mosca e Justin Theroux sarà l'agente Van Spencer.

Inoltre, Tennyson Crowe, figlio di Russell, vestirà i panni Sasha Tolkachev, figlio di Adolf, interpretato dal padre. La regia è affidata a Amma Asante e il film è tratto dal libro del premio Pulitzer David E. Hoffman.

Russell Crowe in una scena di Poker Face

Frank Smith, presidente di Walden Media, ha descritto così il progetto:"Dare vita a Billion Dollar Spy richiede più che una grande regia: serve un cast capace di incarnare l'intensità emotiva e l'eroismo silenzioso di queste persone reali. Sotto la direzione di Amma, siamo certi che questo straordinario cast offrirà interpretazioni all'altezza del coinvolgente libro di David Hoffman e del coraggio incredibile di Tolkachev".

La trama di Billion Dollar Spy con Russell Crowe

Il film racconta la storia vera della spia sovietica Adolf Tolkachev, con Harry Lawtey nei panni del referente della CIA del protagonista all'interno della stazione di Mosca.

Tolkachev è stata una delle risorse più preziose della CIA nel periodo della Guerra Fredda. Deluso dal regime sovietico, rischiò la vita per consegnare agli Stati Uniti migliaia di pagine di documenti top-secret. Nella sede della CIA è tuttora presente il suo ritratto, l'unico di una persona non americana.

Vera Farmiga in The Conjuring

Nel cast anche Vera Farmiga nei panni di Natasha, la moglie di Tolkachev. Il film è stato scritto dal premio Oscar Stephen Gaghan con Ben August.