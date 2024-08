Justin Theroux pronto a tornare con un sequel di Tropic Thunder: "Ho già alcune idee in testa"

Lo sceneggiatore e produttore esecutivo del film di Ben Stiller non chiude la porta ad un seguito.

Nel 2008 Justin Theroux lavorò con Ben Stiller alla scrittura della commedia cult Tropic Thunder e nel corso della presentazione di Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, nel quale recita nel ruolo del marito di Lydia Deetz (Winona Ryder), non ha escluso la possibilità di tornare in un sequel.

Theroux ha dichiarato di essere entusiasta all'idea di realizzare un nuovo Tropic Thunder e di avere diverse idee in testa per una nuova avventura dopo il successo ottenuto con il primo film in cui recitarono Ben Stiller, Robert Downey Jr. e Jack Black.

Nuovi spunti

"Ho già alcune idee in testa che mi piacerebbe concretizzare ma le terrò segrete" spiega l'attore "Hollywood diventa sempre più divertente con il passare degli anni. Non smette mai di stupirmi quanto possa essere autocelebrativa. Ci sono un milione di cose e abbiamo attraversato molti cambiamenti a Hollywood e penso che tutti potrebbero essere in qualche modo inclusi".

Il cast di Tropic Thunder sul set del film

Justin Theroux fa una promessa:"Se mi venisse un'idea, com'è venuta a Tim [Burton] o pensassi che qualcosa potrebbe diventare un sequel lo farei sicuramente". In Tropic Thunder, Tugg Speedman (Ben Stiller), è una viziata superstar di film d'azione che si reca nel sud-est asiatico per partecipare al più grande e costoso film di guerra mai prodotto. Poco dopo l'inizio delle riprese, insieme ai suoi co-protagonisti, il vincitore dell'Oscar Kirk Lazarus (Robert Downey Jr.) e il comico Jeff Portnoy (Jack Black), oltre al resto della troupe, saranno costretti a diventare dei veri soldati quando scoppiano dei combattimenti proprio in quella parte della giungla.

In Beetlejuice Beetlejuice, Justin Theroux interpreta Rory, al fianco di Michael Keaton (Beetlejuice), Winona Ryder (Lydia Deetz), Jenna Ortega (Astrid Deeetz), Catherine O'Hara (Delia Deetz), Monica Bellucci (Delores), Willem Dafoe (Wolf Jackson), Burn Gorman e Danny DeVito.

