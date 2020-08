Justice League: Zack Snyder svela la sua versione originale di Steppenwolf

Abbiamo capito che con la nuova versione del film sulla Justice League di Zack Snyder, stavolta il regista sarà "senza freni": da poco ha rivelato la sua nuova versione di Steppenwolf e ci lascia presagire che questa volta mostrerà proprio tutto quello che precedentemente non ha potuto mostrare.

Nel film della Justice League del 2017, Zack Snyder non ha potuto girare come avrebbe voluto, ma stavolta sarà diverso: per il momento, Snyder si diverte a incuriosire i fan, con alcune curiosità sul dietro le quinte e alcune clip, tra cui la tuta nera di Superman.

Per quanto riguarda gli antagonisti, il regista ha condiviso una fugace anteprima di Darkseid, scatenando i fan, ma ora che ne dite di questa anteprima su Steppenwolf, rilasciata da poco dal regista?

L'immagine ha volutamente una bassa risoluzione, come ammette lo stesso Snyder, ma è possibile distinguere alcune peculiarità del rivale della Justice League e prendere nota delle nette differenze rispetto al primo film. Questo Steppenwolf è molto più snello della sua controparte del 2017 e non è completamente ricoperto di armatura. Ha molte più squame e punte sul suo corpo. Nel complesso, il personaggio sembra molto più alieno e meno simile a un ibrido umano. Anche se rimane diverso dal suo aspetto nei fumetti, sembra funzionare lo stesso.

Nel film della Justice League del 2017, il rapporto tra Steppenwolf e Darkseid non è stata accolta bene dai fan, che hanno criticato la sua mancanza di sviluppo del personaggio. Inoltre, il personaggio è stato pesantemente criticato proprio per il suo design. Questa versione, tuttavia, sta già raccogliendo il favore da parte del pubblico sui social media.

Zack Snyder non si è fermato qui: ha condiviso, inoltre, alcune anticipazioni relative a Steppenwolf, come un'immagine in cui Aquaman di Jason Momoa lo trapassa da parte a parte con un'arma, durante una battaglia. Il regista ha persino accennato al destino del personaggio nel suo film, anche se resta da vedere se cambierà o meno le cose con questa parte della storia.

Una cosa che possiamo presumere è che Ciarán Hinds tornerà per dare voce al personaggio. Hinds ha anche pubblicato qualche materiale sul suo lavoro di motion capture per il ruolo e, con Snyder che probabilmente dovrà tornare in studio per fare lo stesso lavoro con Ray Porter nei panni di Darkseid, potrebbe essere possibile che Hinds abbia anche del nuovo materiale da filmare.

Justice League di Zack Snyder sarà presentato in anteprima su HBO Max nel 2021.