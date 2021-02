Justice League: Zack Snyder si scaglia contro i "fakers" che hanno parlato della sua versione del film

Zack Snyder non ha esitato a criticare le persone che hanno attaccato la richiesta di mostrare la sua versione di Justice League dopo che i fan avevano iniziato a sostenere la proposta sui social media e online.

Il regista ha contribuito alla realizzazione del libro Release the Snyder Cut: The Crazy True Story Behind The Fight That Saved Zack Snyder's Justice League, scritto da Sean O'Connell, e tra le pagine il filmmaker ha condiviso la sua opinione riguardante gli eventi.

Justice League: Zack Snyder sul set del film

Il filmmaker è infatti sempre stato consapevole di quanto stesse accadendo online e dell'esistenza di un gruppo di persone che sostenevano non ci fosse una versione alternativa di Justice League o che non sarebbe mai stata mostrata ai fan e agli spettatori, arrivando poi a scagliarsi contro il "fandom tossico" che sarebbe stato premiato con la scelta di HBO Max.

Zack Snyder ha raccontato all'autore del libro che ripercorre quanto accaduto con il progetto tratto dai fumetti della DC: "Penso semplicemente che sia tutta invidia. Non c'è un altro modo per dirlo. Conosciamo le persone che hanno architetto questa narrazione, ed è piuttosto ovvio quale siano i loro progetti. Queste sono le persone con cui ho evitato di confrontarmi, su consiglio di persone più sagge coinvolte, perché io amerei contattarne alcune. Sarebbe bello avere delle conversazioni dirette".

Il filmmaker ha aggiunto: "Tanto per dire, per prima cosa non sanno nulla di quello che stanno parlando. E possiamo analizzare ogni cosa che hanno detto. Posso fare una lista. Ci sono alcuni di questi tizi di cui potrei riportare ogni cosa che hanno detto, che pensavano fosse giusta, e potrei dire ogni singola cosa che hanno detto ed è sbagliata".

Il regista di Justice League ha sottolineato: "In quale mondo dovrebbero avere una credibilità da qualche parte, per qualcuno? Adorerei l'opportunità semplicemente di dire al mondo, e in generale al fondom, chi sono questi fakers, questi imbroglioni, e cosa dovrebbe essere fatto a loro, o con loro. Si tratta semplicemente di un mucchio di cavolate. Per quanto riguarda quel fandom tossico, o è 'una vittoria per il fandom tossico' ancora una volta, in quale mondo questo 'fandom tossico' raccoglie centinaia di migliaia di dollari per le organizzazioni che cercano di prevenire i suicidi? Come è possibile che sia un fandom negativo? Hanno probabilmente ottenuto più di ogni altro gruppo di fan, e hanno fatto del bene molto più di ogni altro gruppo. Quindi non capisco".

Le sue parole facevano riferimento agli oltre 500.000 dollari raccolti dai fan che chiedevano la distribuzione di Zack Snyder's Justice League a favore dell'American Foundation for Suicide Prevention.