Justice League: Kevin Smith conferma che la Snyder Cut esiste

Lo Snyder Cut di Justice League esiste. A confermarlo l'attore e regista Kevin Smith nel corso del pod cast ReelBlend di CinemaBlend.

"Non l'ho visto in prima persona. E, per essere chiari, conosco Zack Snyder, ma non è che siamo amici fraterni. Detto questo, ho parlato con abbastanza persone a vari livelli di quella produzione. C'è una versione di Snyder. Di sicuro. Non è una bestia mitologica. Esiste. Ora, non è un film finito quindi suppongo, in base a ciò che mi è stato detto, che ampie sezioni di quello Snyder Cut, sai, pre-visioni con molto schermo verde" ha rivelato Kevin Smith, che da grande appassionato di fumetti ha ribadito l'importanza di una 'condivisione' della Snyder Cut da parte della Warner Bros.

Sono passati due anni dall'uscita di Justice League . Da quel momento i fan non hanno smesso di chiedere la versione originale del film concepita dal regista Zack Snyder. A giugno attraverso i social, lo stesso aveva pubblicato alcune foto della scene tagliate dal montaggio finale, confermando così l'esistenza della Snyder Cut e la durata della stessa (214 minuti). Tra le immagini pubblicate dal regista c'erano quella della famiglia del personaggio di Ray Fisher, che si rivede con il corpo da essere umano, oltre a quella che mostrava la morte del padre di Cyborg.

Insomma, sembrano essere sempre di più le prove dell'esistenza della Snyder Cut. Purtroppo però, i fan della Justice League non potranno fare altro che attendere la Warner Bros, l'unica ad avere il potere di decidere le sorti di questa versione nascosta.