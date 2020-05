Justice League, Jason Momoa: "Fate uscire la Snyder Cut!"

Jason Momoa, in un video condiviso online, ha chiesto che venga realizzata la Snyder Cut, ovvero la versione di Justice League ideata inizialmente dal regista.

La star di Aquaman è da tempo tra i sostenitori più convinti della distribuzione del montaggio alternativo del film tratto dai fumetti della DC.

Nel filmato Jason Momoa dichiara pieno di entusiasmo: "Fate uscire la Snyder Cut. Che altro stiamo aspettando? Ci sono delle cose davvero buone in quella versione".

L'attore ha aggiunto: "Sto semplicemente dicendolo in giro così speriamo... Di solito le cose che dico si realizzano, speriamo che accada. Distribuite la fottuta Snyder Cut!".

Zack Snyder ha più volte accennato alla sua visione originale di Justice League , condividendo anche immagini e brevi clip. Più volte si è parlato dell'esistenza di un montaggio completo di quello che avrebbe dovuto diventare il primo capitolo di una storia suddivisa in due parti, tuttavia per ora le richieste dei fan e delle star coinvolte non sono state accolte. Bisognerà attendere per scoprire se il montaggio alternativo arriverà su HBO Max o verrà distribuito in qualche modo.