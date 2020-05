Justice League, HBO Max: "Abbiamo dovuto superare molti ostacoli per approvare la Snyder Cut"

La versione Snyder Cut di Justice League è in arrivo su HBO Max nel 2021 e prima di ottenere il via libera si sono dovuti superare molti ostacoli.

Justice League tornerà su HBO Max con la versione Snyder Cut e Kevin Reilly, presidente della piattaforma di streaming, ha rivelato qualche dettaglio dell'atteso progetto.

Il responsabile della nuova piattaforma ha parlato dell'atteso progetto durante un'intervista rilasciata a Business Insider.

Reilly ha parlato del percorso che ha portato all'approvazione della realizzazione della versione Snyder Cut di Justice League spiegando: "Mi dimentico quando Zack e Deborah Snyder ci hanno dato la prima volta la sensazione della direzione che stavano andando, ma anche da quell'incontro io e il mio team abbiamo capito che fosse qualcosa che volessimo realmente fare".

Il presidente di HBO Max ha sottolineato: "C'erano molti problemi che dovevamo affrontare per capire come avremmo potuto realizzare la sua visione e moltissimi problemi legali. Ci abbiamo pensato un po', ma sempre lavorandoci. Era ovviamente un progetto segreto considerando l'alto livello di interesse, ma stavamo lavorandoci. C'era qualche tipo di strategia e anche un po' di fortuna che ci ha permesso di superare gli ostacoli prima del lancio di HBO Max".

Per ora non è stato rivelato in che modo verrà distribuito il lungometraggio con la visione originale di Zack Snyder e si parla di un progetto dalla lunga durata o di una suddivisione in capitoli.

Gli attori hanno già iniziato a condividere qualche dettaglio degli elementi inediti della storia che ora verranno proposti e che erano stati rimossi dal montaggio finale del cinecomic.