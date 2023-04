Juror #2: Warner Bros conferma la produzione del film di Clint Eastwood con star Nicholas Hoult

Clint Eastwood, a 92 anni, tornerà alla regia in occasione del film Juror #2, progetto che avrà come star l'attore Nicholas Hoult.

Clint Eastwood tornerà alla regia a 92 anni con il film Juror #2 e il protagonista del progetto sarà l'attore Nicholas Hoult.

Warner Bros sembra stia delineando gli ultimi dettagli del budget e delle tempistiche previste per la produzione del lungometraggio.

La sceneggiatura di Juror #2 è stata firmata da Jonathan Abrams e nel cast, accanto a Nicholas Hoult, potrebbe esserci Toni Collette.

La storia del nuovo progetto diretto da Clint Eastwood è ambientata durante un processo per omicidio in cui uno dei giurati si rende conto di aver ucciso la vittima, coinvolta in un incidente d'auto, e cerca di salvare l'imputato senza svelare di essere il colpevole.

Clint Eastwood: da Sully a Million Dollar Baby, gli eroi dolenti e riluttanti dei suoi ultimi film

La conferma del nuovo film di Eastwood è stata data a distanza di qualche settimana dalle prime indiscrezioni apparse online. Il regista sembra abbia valutato vari script negli ultimi mesi, individuando il progetto che lo interessava di più e iniziando a parlare con alcune star.

Hoult sembra sia stata la sua scelta per il protagonista, mentre Collette dovrebbe essere il procuratore distrettuale. Gli impegni dei due attori hanno causato qualche problema, ma tutto sembra essersi risolto e l'accordo sembra sia stato preso.