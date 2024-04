Juror No. 2, Clint Eastwood ha terminato la post-produzione del suo ultimo film

Non c'è niente che possa fermare Clint Eastwood, che nonostante abbia già abbondantemente superato i 90 anni ha ultimato i lavori del suo ultimo lungometraggio, Juror No. 2. Il regista ha completato la post-produzione e secondo le ultime indiscrezioni la produzione è soddisfatta di ciò che ha potuto visionare.

Clint Eastwood è regista e interprete di Gran Torino

Juror No. 2 è un dramma giudiziario ambientato nel contesto di un processo per omicidio e racconta la storia di un padre di famiglia, Justin Kemp (Nicholas Hoult), che svolge il ruolo di giurato nel caso in tribunale. Le cose cambiano quando inizia a rendersi conto di essere stato lui stesso ad uccidere la vittima in un incidente dovuto alla sua guida spericolata. Ora si trova nel bel mezzo di un dilemma: cercare di salvare l'imputato senza venire incriminato mentre cerca di coprire le proprie tracce.

Una carriera infinita

Juror No. 2 è solo l'ennesimo film nel quale è coinvolto Clint Eastwood, protagonista di una carriera leggendaria, prima da attore e successivamente da regista, con una filmografia che comprende Gli spietati, Million Dollar Baby, Mystic River, American Sniper e molti altri lungometraggi acclamati da pubblico e critica. I fan si aspettano un altro grande film, e la curiosità è alta visto che diversi studi hanno rifiutato il progetto prima che entrasse in gioco WB.

Nicholas Hoult è alla prima collaborazione con Clint Eastwood e Juror No. 2 arricchisce un periodo molto florido per l'attore, impegnato anche in produzioni come Renfield, al fianco di Nicolas Cage, Superman di James Gunn nel ruolo di Lex Luthor e nel remake di Nosferatu di Robert Eggers. Nel cast di Juror No. 2 figurano anche Toni Collette, che ha lavorato con Hoult anche in About a Boy, Zoey Deutch, Kiefer Sutherland, Gabriel Basso e Leslie Bibb. Completano il cast Chris Messina, J.K. Simmons, Amy Aquino, Adrienne C. Moore e Cedric Yarbrough. La sceneggiatura è firmata Jonathan Abrams.