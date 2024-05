Ispettore Callaghan, Clint Eastwood ha avuto il ruolo grazie alla rinuncia di una star di primo piano

Clint Eastwood ha avuto una lunga carriera di successo sia come attore che come regista e uno dei ruoli che lo ha reso famoso è stato quello di Harry Callaghan nell'omonimo franchise inaugurato dal film Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!

Il film segue Callaghan, un poliziotto di San Francisco che cerca di trovare un serial killer in città usando i suoi metodi poco ortodossi ma efficaci. A quanto pare, il ruolo era quasi andato a un'altra star molto famosa!

Secondo quanto riferito, a Paul Newman era stato offerto il ruolo, ma lo aveva rifiutato e al suo posto è poi stato scelto Eastwood. Anche se alcuni attori potrebbero essere scocciati dall'essere la seconda scelta, Eastwood ha sempre dichiarato che la cosa non lo ha mai disturbato.

Eastwood ha però fatto delle ipotesi sul perché Newman non abbia accettato il ruolo. Ha suggerito che fattori politici potrebbe essere entrati in gioco: "Naturalmente la mia prima domanda è stata: 'Perché non ha voluto farlo?'. Pensava che il personaggio fosse una specie di uomo radicale di destra, quindi politicamente non poteva farlo. Io non la vedevo così.... Mi mancherà. Era uno di quei bravi ragazzi che ti piacevano'". Secondo quanto riferito, Newman ha rifiutato diversi ruoli nel corso degli anni che riguardavano "figure autoritarie".

Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo uscì nel 1971 e fu un successo immediato, tanto da generare diversi sequel.

A quanto pare, Newman non fu l'unica star a rifiutare il ruolo prima che venisse ingaggiato Eastwood. John Wayne, Steve McQueen e Frank Sinatra erano tra i personaggi che non hanno voluto interpretare Harry Callaghan. Al giorno d'oggi, pare impossibile immaginare il personaggio interpretato da qualcuno che non sia Eastwood.