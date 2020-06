Jurassic World: i film hanno gli stessi problemi della nuova trilogia di Star Wars?

Un nuovo articolo di Screen Rant paragona Jurassic World alla nuova trilogia di Star Wars, augurandosi che il prossimo film del franchise dei dinosauri non assomigli troppo all'Episodio IX della saga stellare.

Jurassic World: un'immagine del Mosasauro

L'accostamento tra le due evoluzioni dei rispettivi franchise non è tanto campata per aria: in entrambi i casi il primo capitolo punta molto sulla nostalgia ed è stato descritto dai fan come un remake sotto mentite spoglie del capostipite, mentre il secondo cerca di fare qualcosa di nuovo (nel caso di Jurassic World parliamo della distruzione di Isla Nublar e del finale dove i dinosauri cominciano a imporsi nel nostro mondo).

C'è anche la componente Colin Trevorrow, autore dei recenti film giurassici e inizialmente reclutato come regista per l'Episodio IX, prima di essere sostituito da J.J. Abrams (il che fa sì che in entrambi i casi solo il secondo episodio non sia diretto dal regista del primo e del terzo). L'articolo indica però anche che il prossimo lungometraggio sui dinosauri, in teoria, potrà evitare gli ostacoli legati al recente corso di Star Wars, per due motivi: Trevorrow, che ha scritto tutti e tre i film, aveva un arco preciso in mente sin dall'inizio, e per quanto il secondo capitolo abbia diviso a livello di critica e fan, il finale è stato generalmente apprezzato.

Jurassic World 3: Tutto quello che sappiamo sul terzo film della saga

Jurassic World: la statua di John Hammond

L'articolo di Screen Rant arriva proprio nei giorni in cui si festeggiano i cinque anni di Jurassic World, uscito nel giugno del 2015 e accolto benissimo da stampa e pubblico, regalando alla Universal una fetta non indifferente di un'annata da record (insieme a Fast & Furious 7 e Minions).

È andato molto bene anche il sequel, Jurassic World - Il regno distrutto, uscito nel 2018, e i fan attendono il debutto dello spin-off animato, realizzato per Netflix dalla DreamWorks Animation. Il terzo capitolo, Jurassic World 3, è previsto per giugno 2021 e dovrebbe riavviare le riprese nelle prossime settimane, dopo una sospensione per cause di forza maggiore qualche mese fa. In tale occasione torneranno tutti e tre i protagonisti del capostipite del 1993: Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.