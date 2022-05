Jurassic World: Schleich e il fotografo Fabio Broggi immaginano i dinosauri alle prese con la vita quotidiana

In attesa dell'arrivo di Jurassic World, Schleich ha collaborato con il fotografo Fabio Broggi per immaginare i dinosauri alle prese con la vita quotidiana.

Tra pochi giorni il film Jurassic World: Il Dominio arriverà nelle sale per concludere la trilogia diretta da Colin Trevorrow e, nell'attesa, Schleich ha collaborato con il fotografo Fabio Broggi per realizzare una divertente fotogallery.

L'artista lombardo ha infatti ideato degli scatti che mostrano i dinosauri alle prese con la vita quotidiana sulla Terra.

Nelle foto firmate da Broggi si possono così vedere i dinosauri mentre fanno la spesa, gustano delle saporite bistecche, si sottopongono alla visita oculistica, scelgono outfit eleganti, si innamorano, o apprezzano i fiori e la natura. Gli scatti giurassici regalano inoltre divertenti ritratti dei dinosauri sotto la doccia o mettono a frutto il loro talento artistico realizzando graffiti.

Ecco le esilaranti foto:

Jurassic World: Il dominio diretto da Colin Trevorrow si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

I protagonisti saranno ancora una volta Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati questa volta da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.

Tra i nuovi membri del cast: DeWanda Wise (She's Gotta Have It), il candidato agli Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Il ritorno del Cast include BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smith nei panni di Franklin Webb, Daniella Pineda nei panni della dottoressa Zia Rodriguez e Omar Sy nei panni di Barry Sembenè.