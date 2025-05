Jurassic World - La Rinascita, Scarlett Johansson contro una nuova specie di dinosauri nel full trailer

Universal Pictures ha diffuso in streaming il nuovo full trailer di Jurassic World - La Rinascita.

Il settimo capitolo del franchise incentrato sui dinosauri è interpretato da Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey, tra gli altri. Alla regia c'è Gareth Edwards, mentre la sceneggiatura è stata scritta da David Koepp, autore del copione originale di Jurassic Park di Steven Spielberg del 1993.

Jurassic World - La Rinascita riprende cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World - Il dominio, quando "l'ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri", secondo la sinossi. "Quelli rimasti vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui un tempo prosperavano. Le tre creature più colossali di quella biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici all'umanità".

Chi sono i nuovi personaggi di Jurassic World - La Rinascita

Jurassic World: Rebirth - Scarlett Johansson in una scena

Johansson interpreterà Zora Bennett, un'esperta di operazioni segrete assunta per guidare una squadra che estrae il DNA da tre delle più grandi specie di dinosauri esistenti.

Jurassic World: Rebirth - Jonathan Bailey e Scarlett Johansson in una scena

A lei si uniscono il suo partner Duncan Kincaid (Ali) e il paleontologo Dr. Henry Loomis (Bailey). La squadra di Zora è completata dal rappresentante del conglomerato farmaceutico Rupert Friend (Martin Krebs) e da altri personaggi interpretati da Philippine Velge, Bechir Sylvain e Ed Skrein.

Zora e il suo equipaggio finiscono per incontrare una famiglia civile "la cui spedizione in barca è stata rovesciata da dinosauri acquatici predatori", e l'intero gruppo finisce "bloccato su un'isola dove si trovano faccia a faccia con una sinistra e scioccante scoperta che è stata nascosta al mondo per decenni". Jurassic World - La Rinascita arriverà nelle sale italiane il 2 luglio 2025.