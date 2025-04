Jurassic World: La Rinascita, l'attacco del T-Rex nella nuova anteprima del film con Scarlett Johansson

Anche se il trailer di Jurassic World - La Rinascita proiettato durante il CinemaCon non è stato (e probabilmente non sarà) condiviso online, è stato diffuso un nuovo spot tv per l'ultimo capitolo del franchise che ha sbancato il box-office di tutto il mondo.

Il filmato è costituito per la maggior parte da riprese del primo trailer, ma ci sono alcune novità, tra cui uno sguardo terrificante al T-Rex che immerge la testa nell'acqua proprio di fronte a una potenziale vittima sommersa.

Si tratta probabilmente di un precursore della scena dell'"inseguimento sul fiume" presente nel romanzo Jurassic Park di Michael Crichton, ma mai adattata per il film di Steven Spielberg.

Jurassic World, il sogno nel cassetto di Scarlett Johansson

Jurassic World: Rebirth - Scarlett Johansson in una foto del film

Ecco cosa ha dichiarato la star sul suo amore per il franchise durante il CinemaCon: "È il sogno di tutta una vita essere in un film di Jurassic. Questa volta sono andata direttamente da Steven Spielberg e gli ho detto che avrei interpretato qualsiasi ruolo, anche se fossi stata mangiata nei primi cinque minuti. Quindi è un onore incredibile essere qui". L'attrice ha inoltre dichiarato di essere determinata a "riportare la paura in Jurassic".

Jurassic World: Rebirth - Jonathan Bailey e Scarlett Johansson in una scena

Il film è stato diretto da Gareth Edwards, regista di Rogue One: A Star Wars Story e Godzilla, con Steven Spielberg, Frank Marshall e Patrick Crowley come produttori. Mahershala Ali, Manuel Garcia-Rulfo, Rupert Friend, Luna Blaise e David Iacono completano il cast.

Jurassic World - La Rinascita segna anche il ritorno di Johansson nel mondo dei blockbuster, dopo essere stata una presenza fissa nel MCU dei Marvel Studios per molti anni prima della morte di Natasha Romanoff/Vedova Nera in Avengers: Endgame (personaggio poi ripreso un'ultima volta nel prequel Black Widow).