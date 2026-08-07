Jurassic World Rebirth ha un grosso problema: deve trovare un nuovo regista

Il futuro di Jurassic World dovrà fare a meno del regista che aveva rilanciato la saga. Gareth Edwards ha infatti lasciato il sequel di Jurassic World Rebirth, il film che Universal aveva iniziato a sviluppare subito dopo il successo del capitolo uscito nel 2025. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, dietro l'uscita di scena ci sarebbero le classiche "divergenze creative", anche se al momento non sono stati resi noti i motivi specifici che hanno portato alla rottura.

Universal va avanti con il sequel

Nonostante l'addio di Edwards, il progetto non si ferma. La sceneggiatura è già stata completata da David Koepp, storico autore della saga di Jurassic Park, mentre il ritorno di Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey resta nei piani dello studio. La loro partecipazione, però, dovrà ancora essere definita in base agli impegni dei tre attori.

Jurassic World: Rebirth, una scena

Come prevedibile, i dettagli della trama vengono mantenuti sotto stretto riserbo. L'uscita di Gareth Edwards non rappresenta un caso isolato nella storia recente del franchise.

Anche David Leitch, prima dell'avvio di Jurassic World Rebirth, aveva lasciato la regia del film per motivi legati alla direzione creativa del progetto.

Secondo fonti vicine alla produzione, la saga continua a seguire una linea molto precisa, fortemente guidata da Steven Spielberg e dal produttore Frank Marshall. L'obiettivo resta quello che accompagna il franchise fin dalle origini: raccontare dinosauri nel mondo moderno, alternando meraviglia, avventura e tensione.

Il saluto dello studio

Universal ha voluto ringraziare pubblicamente il regista con una breve dichiarazione. "Abbiamo vissuto un'esperienza straordinaria lavorando con Gareth in Jurassic World Rebirth."

Jurassic World - La Rinascita, il cast alla premiere

Per il momento lo studio non ha annunciato chi prenderà il suo posto dietro la macchina da presa. Dopo aver diretto The Creator e Jurassic World Rebirth, Gareth Edwards potrebbe ora tornare a concentrarsi su un progetto originale.

Non ci sono ancora conferme sui suoi prossimi lavori, ma diverse fonti ritengono che il regista sia interessato a sviluppare un film nato da un'idea personale, lontano dalle grandi proprietà intellettuali hollywoodiane.

Nel frattempo Universal è chiamata a trovare rapidamente un nuovo regista, così da non rallentare lo sviluppo di uno dei franchise più redditizi dello studio. Jurassic World Rebirth, del resto, aveva incassato circa 869 milioni di dollari nel mondo, confermando che il fascino dei dinosauri è tutt'altro che esaurito.