Jurassic World, il nuovo film potrebbe raccontare una battaglia sui diritti dei dinosauri

Dopo aver trasformato i dinosauri in attrazioni turistiche, armi biologiche e creature costrette a sopravvivere nel mondo degli esseri umani, la saga di Jurassic World potrebbe tornare a una delle sue questioni più interessanti: chi ha il diritto di decidere il destino di questi animali? Il prossimo film del franchise potrebbe chiamarsi Jurassic World: Liberation, un titolo che suggerisce una nuova missione per sottrarre i dinosauri alla prigionia e allo sfruttamento.

Jurassic World: Liberation, chi vuole liberare i dinosauri?

L'indiscrezione arriva da Production Weekly, pubblicazione specializzata che monitora i progetti cinematografici e televisivi in preparazione. Il titolo era già circolato nel febbraio 2026, ma le prime segnalazioni erano state smentite. La sua ricomparsa nell'elenco delle produzioni ha riacceso le speculazioni, anche se Universal Pictures non ha ancora confermato ufficialmente il nome del film.

Jurassic World: un Apatosauro ferito

I sottotitoli della saga hanno spesso anticipato la direzione narrativa dei diversi capitoli. Il mondo perduto portava gli spettatori su Isla Sorna, dove i dinosauri vivevano lontano dal parco di John Hammond. Il regno distrutto raccontava la fuga degli animali da Isla Nublar, mentre Il dominio li portava definitivamente a contatto con la società umana. Con La rinascita, il franchise è tornato invece in ambienti isolati, introducendo nuovi personaggi e una missione legata al DNA dei dinosauri.

Se Liberation fosse davvero il titolo scelto, la storia potrebbe riportare in primo piano il tema della liberazione degli animali dalla cattività. La saga aveva già affrontato la questione nel 1997 con Il mondo perduto - Jurassic Park, quando Nick Van Owen, il fotografo e attivista interpretato da Vince Vaughn, aiutava Sarah Harding, il personaggio di Julianne Moore, a sabotare le operazioni di caccia organizzate dalla InGen.

Anche Il regno distrutto, diretto da J.A. Bayona, ruotava intorno al tentativo di salvare i dinosauri da un'eruzione vulcanica. Claire Dearing e Owen Grady scoprivano però che il soccorso nascondeva un piano commerciale: gli animali sarebbero stati venduti all'asta al miglior offerente.

Il ritorno dei personaggi storici è possibile?

Un'altra ipotesi riguarda il coinvolgimento dei protagonisti di Jurassic World - La rinascita. Nel film, Zora Bennett, interpretata da Scarlett Johansson, e Duncan Kincaid, interpretato da Mahershala Ali, partecipavano a una spedizione per recuperare materiale genetico destinato a un'azienda farmaceutica. Il finale apriva una prospettiva più ampia sul valore della loro missione e sulle responsabilità legate allo sfruttamento dei dinosauri.

Jurassic World: Scarlett Johansson sul set

I due potrebbero quindi tornare in una storia incentrata sulla protezione degli animali, magari affrontando bracconieri e organizzazioni interessate a trasformarli in merce. Per ora, tuttavia, si tratta soltanto di possibilità narrative: non sono stati annunciati i dettagli della trama né confermati i ritorni del cast.

Tra le suggestioni dei fan c'è anche quella di riunire alcuni personaggi storici del franchise, come Ian Malcolm, Sarah Harding e Nick Van Owen, sulla scia di Jurassic World - Il dominio, che aveva riportato insieme interpreti e alcuni dei protagonisti della trilogia originale di Jurassic Park.

Sul fronte della regia, J.A. Bayona sarebbe in pole position per dirigere il nuovo capitolo dopo aver firmato Jurassic World - Il regno distrutto. Il regista prenderebbe il posto di Gareth Edwards, che avrebbe lasciato il progetto a causa di divergenze creative.

Anche questa informazione resta da confermare ufficialmente. Per il momento, il titolo Jurassic World: Liberation è l'indizio più concreto sulla possibile direzione del sequel, mentre Universal mantiene il massimo riserbo sulla storia e sui personaggi coinvolti.

Se il nome dovesse essere confermato, la saga potrebbe tornare a interrogarsi sul rapporto tra esseri umani e dinosauri, spostando l'attenzione dalle spedizioni scientifiche e dalle catastrofi alla lotta contro chi continua a trattare queste creature come proprietà da vendere o strumenti da sfruttare.