Jurassic World - La rinascita, lo sceneggiatore conferma: "Steven Spielberg è stato pienamente coinvolto"

Storico sceneggiatore del franchise e in particolare del primo grande capitolo della saga Jurassic Park, David Koepp ha rivelato che Steven Spielberg ha avuto un ruolo particolarmente attivo nello sviluppo di Jurassic World - La rinascita.

Koepp ha raccontato che Spielberg non si è limitato a supervisionare la lavorazione ma ha partecipato in modo diretto e continuo al processo creativo, fornendo indicazioni, osservazioni e idee fondamentali per la direzione del film.

Steven Spielberg è stato parte integrante di Jurassic World - La rinascita

"Steven è stato profondamente coinvolto. Voleva assicurarsi che questa nuova versione fosse all'altezza del nome Jurassic. Non era una semplice questione di nostalgia, ma di raccontare qualcosa che avesse davvero senso oggi" ha dichiarato Koepp.

Primo piano di Steven Spielberg

Steven Spielberg ha diretto i primi due film della saga, Jurassic Park (1993) e Il mondo perduto - Jurassic Park (1997), entrambi scritti da David Koepp, ed è sempre rimasto una figura centrale nell'universo di Jurassic e il suo coinvolgimento attivo in La rinascita è visto dai fan come un segnale particolarmente positivo riguardo il progetto.

Il ritorno di Jurassic World con Scarlett Johansson

Diretto da Gareth Edwards, Jurassic World - La rinascita è un nuovo inizio per la saga dopo la trilogia con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Protagonisti della storia saranno Scarlett Johansson e Jonathan Bailey, i cui personaggi sono membri di una squadra che si reca sull'isola per poter recuperare il DNA dei dinosauri con l'obiettivo di trovare la chiave per un farmaco rivoluzionario in grado di salvare le vite.

Jonathan Bailey e Scarlett Johansson in una scena di Jurassic World - La rinascita

Nel cast del film anche Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo e Luna Blaise. Da sempre fan di Jurassic Park, Scarlett Johansson aveva da anni il desiderio di far parte del franchise.