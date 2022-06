Jurassic World: Il Dominio supera quota 600 milioni di dollari, Lightyear non conquista i box office

Jurassic World: Il Dominio ha superato quota 600 milioni di dollari ai box office mondiali, mentre Lightyear, il film animato della Pixar, non è riuscito a compiere il sorpasso sull'avventura giurassica negli Stati Uniti.

In alcune nazioni come il Messico e altri mercati latinoamericani il lungometraggio dedicato all'avventura del simpatico astronauta ha però registrato il miglior debutto di un progetto animato dell'epoca pandemica.

Il film Jurassic World: Il dominio è arrivato a quota 622.2 milioni di dollari in tutto il mondo grazie ai 76.1 milioni ottenuti a livello internazionale in 72 mercati, con un calo del 54%. All'estero la conclusione della trilogia giurassica è al 35% al di sotto dei risultati ottenuti da Jurassic World e del 18% in meno rispetto a Jurassic World - Il regno distrutto. In Cina, invece, è al primo posto in classifica con altri 24 milioni di dollari.

Top Gun: Maverick ha superato dopo soli 21 giorni quota 800 milioni di dollari, diventando il maggior successo commerciale di un progetto con star Tom Cruise, arrivando a 885.2 milioni. Il film diretto da Joseph Kosinski ha aggiunto ai propri incassi altri 39.7 milioni al di fuori del mercato americano, con un calo del 25% che non sembra però impedire di superare la considerevole cifra di 1 miliardo di dollari.

Lightyear - La vera storia di Buzz ha debuttato a livello globale a quota 85.6 milioni di dollari, rimanendo al di sotto delle aspettative.