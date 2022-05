Jurassic World: Il Dominio, il sito web promozionale mostra video di dinosauri in tutto il mondo

Un nuovo sito web interattivo dedicato a Jurassic World: Il Dominio rivela i retroscena del nuovo capitolo della trilogia giurassica mostrando video, foto e posizioni di varie specie di dinosauri che vagano per il pianeta.

Jurassic World - Il Dominio: due Velociraptor in una scena del trailer

Jurassic World: Il dominio concluderà la trilogia di Jurassic World, ispirata al mondo di Jurassic Park. Colin Trevorrow è alla guida del film che vede le star Chris Pratt e Bryce Dallas Howard affiancate dai veterani Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Il film seguirà gli eventi di Jurassic World - Il regno distrutto, che ha visto la liberazione nel mondo di numerosi dinosauri, ormai privi delle loro gabbie.

Su Dino Tracker, un nuovo sito web interattivo dedicato a Jurassic World: Il dominio, gli utenti possono visualizzare una mappa del mondo che mostra le geolocalizzazioni di varie specie, diffuse nei quattro anni trascorsi dagli eventi di Jurassic World - Il regno distrutto. Ogni luogo mette in evidenza una foto o un video dell'avvistamento, mostrati come registrazioni catturate da smartphone o filmati di sorveglianza. Il sito fornisce un'idea di quanto in lungo e in largo si siano diffusi i dinosauri dall'ultimo film ed evidenzia anche quali specie compaiono di più, tra cui Brachiasaurus, Triceratops, Pteranadon, Compsognathus, Ankylosaurus, Gallimimus, Apatosaurus, Stegosaurus, Carnotaurus e altri.

Jurassic Park, Samuel L. Jackson: "Il mio personaggio è ancora vivo e cavalca velociraptor"

Oltre agli avvistamenti e alle posizioni dei dinosauri, la mappa interattiva rivela anche alcuni luoghi chiave di Jurassic World: Il Dominio, in particolare il quartier generale di Biosyn situato sulle Dolomiti italiane. Lo spazio tentacolare sembra essere un sito chiave nel film ed elenca Dodgson come CEO dal 2013. Un'altra località nota è il mercato nero dei dinosauri a Malta, che mostra un video con telecamera nascosta di dinosauri in gabbia e uova incubate. Ulteriori video mostrano varie specie che interagiscono con gli esseri umani in tutto il mondo, mostrando ciò che Ian Malcolm di Goldblum ha descritto come un'era neo-giurassica al lavoro.

L'uscita italiana di Jurassic World: Il dominio è stabilita per il 2 giugno.