Jurassic World: Il dominio, Jeff Goldblum assicura: "Vederlo al cinema sarà entusiasmante"

Anche Jeff Goldblum sostiene che l'esperienza cinematografica sia la migliore possibile. Nel corso di un'intervista su Jurassic World: Il dominio, l'attore ha sottolineato quanto possa essere straordinario andare a vedere il film al cinema.

Sia lui sia Bryce Dallas Howard si sono detti grati all'idea di aver preso parte a questo nuovo franchise. In modo particolare, Jeff Goldblum ha parlato di Jurassic World: Il dominio e della sua esperienza magica e fantastica: "Andare al cinema mi ha sempre consentito di vivere i momenti più romantici e magici della mia vita. Abbiamo visto Il dominio qualche mese fa... Wow, è incredibile! Tra qualche tempo saremo in tour promozionale, beh, andremo dappertutto! Io sono davvero entusiasta e farò di tutto per convincere le persone a vederlo al cinema".

A quanto pare, l'idea di Jeff Goldblum è quella di tornare in sala insieme ai suoi figli per gustarsi al meglio Jurassic World: Il dominio. L'attore ha raccontato: "Ho due figli piccoli, Charlie e River, di 7 e 5 anni. Non sono mai stati al cinema. Finora li abbiamo tenuti lontano dallo schermo. Ma ho promesso a me stesso che il loro primo film sarebbe stato un grande film. Ecco, è arrivato il momento di portarli in sala!".

Jurassic World: Il dominio sarà distribuito in Italia il prossimo 2 giugno da Universal Pictures.