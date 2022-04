Jurassic World: Il Dominio, una featurette parla del legame con i film originali

In Jurassic World: Il Dominio saranno presenti anche le star del film originale e una featurette approfondisce il ritorno sul set di Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.

I fan della saga dovranno attendere l'estate per rivedere i tre storici personaggi di nuovo insieme.

Nel video condiviso online Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum ricordano la loro esperienza sul set del primo film di Jurassic Park, l'energia provata nel rendersi conto che era qualcosa di totalmente nuovo. Chris Pratt ha invece spiegato l'impatto che ha avuto su di lui il trailer del primo film della saga e Bryce Dallas Howard ha ammesso di aver pianto la prima volta che aveva visto i dinosauri. L'attrice ha inoltre aggiunto che per la prima volta si era riusciti a portare sul grande schermo qualcosa di apparentemente impossibile, come far sembrare reali i dinosauri.

Il regista di Jurassic World: Il dominio, Colin Trevorrow, ha quindi spiegato che il film porterà al culmine il franchise, concludendo la storia iniziata nel 1993 da Steven Spielberg.

Il video mostra poi molte immagini dell'atteso lungometraggio che unirà i due mondi, creando un intreccio tra passato e presente.

Il film diretto da Colin Trevorrow si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

Tra i nuovi membri del cast: DeWanda Wise (She's Gotta Have It), il candidato agli Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Il ritorno del Cast include BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smith nei panni di Franklin Webb, Daniella Pineda nei panni della dottoressa Zia Rodriguez e Omar Sy nei panni di Barry Sembenè.

La sceneggiatura è di Emily Carmichael (Battle at Big Rock) e Colin Trevorrow da una storia di Derek Connolly (Jurassic World) e Trevorrow, basata sui personaggi creati da Michael Crichton.