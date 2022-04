Jurassic World: Il Dominio avrà una durata "giurassica"

A quanto pare, Jurassic World: Il Dominio è destinata a essere la più grande avventura che il franchise abbia mai visto anche in termini di durata. Se confermato quanto anticipato da OneTakeNews e Collider, il film potrebbe durare due ore e 26 minuti, superando di circa venti minuti la durata dei precedenti capitoli.

Jurassic World - Il Dominio: Chris Pratt in una scena del trailer

Dato che è destinato a servire in qualche modo come conclusione non solo alla serie di film di Jurassic World, ma anche a collegarsi agli eventi della trilogia di Jurassic Park, è facile intuire che una lunga durata sia un elemento essenziale per la nuova avventura giurassica diretta da Colin Trevorrow.

Jurassic World: Il dominio arriverà nei cinema il 9 giugno. La sceneggiatura è firmata da Colin Trevorrow con Emily Carmichael.

Guardando al resto della saga, il capitolo più breve del franchise, Jurassic Park III, arriva a soli 92 minuti. Dopo un decennio di pausa, la saga è ripresa nel nel 2015 come Jurassic World, che ha rilanciato il cuore del franchise riproponendolo in chiave moderna per una nuova generazione e due nuovi protagonisti: Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Jurassic World 4? Il produttore Frank Marshall anticipa i piani oltre Jurassic World: Il Dominio

Oltre alla loro presenza, Jurassic World: Il dominio vedrà il ritorno delle star della saga originale, Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill, riunite per il gran finale. Il film si apre quattro anni dopo gli eventi del film precedente, in cui l'iconica Isla Nublar è stata distrutta mentre l'umanità cerca di adattarsi ai dinosauri che ora vagano per la terraferma. Nel film Owen e Claire intraprenderanno un viaggio in giro per il mondo nel tentativo di favorire la sopravvivenza dell'umanità con l'aiuto degli scienziati Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm.