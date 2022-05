Jurassic World - Il dominio, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard parlano della fine del franchise

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, durante una recente intervista pubblicata da Entertainment Tonight, hanno parlato di Jurassic World - Il dominio, descrivendo come si sono sentiti in quando spettatori della "fine dell'arco narrativo" dell'amatissimo franchise.

Pratt ha esordito dicendo: "Sai tutto sommato mi sento molto bene in questo senso, tutte le nostre sensazioni e i nostri sentimenti contrastanti sono stati 'esorcizzati' dal fatto che il nuovo film è semplicemente fantastico. Gli archi narrativi sono sorprendenti ed estremamente soddisfacenti."

"Ed è fantastico pensare che stai vedendo la fine di un viaggio che è iniziato 30 anni fa con questi personaggi di Jurassic Park, Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill, il cerchio è davvero completo. I nostri personaggi, invece, continuano ad evolversi a loro volta ed è fantastico immaginare dove andranno", ha concluso l'attore.

Bryce Dallas Howard, a proposito della sua co-star in Jurassic World: Il dominio, ha dichiarato: "Questi film sono stati straordinari per me. Chris è una persona che rispetto profondamente e ammiro molto... è anche uno spasso lavorare con lui. Siamo molto compatibili in quanto membri dello stesso team, avere un amico come lui è qualcosa di meraviglioso."