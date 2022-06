Jurassic World - Il dominio: Bryce Dallas Howard ha un messaggio per i fan del franchise (VIDEO)

Bryce Dallas Howard ha condiviso uno splendido messaggio di ringraziamento prima dell'uscita di Jurassic World - Il dominio, dedicato ai fan del franchise che hanno deciso di tornare a godersi il film in sala dopo quella che sembra essere la fine della pandemia.

"Quando è iniziata la pandemia e noi siamo diventati i membri del cast del primo film ad essere tornato operativo dopo che era passato il momento peggiore dell'emergenza...", ha esordito la Dallas Howard. "Quando siamo tornati a lavoro tutti insieme siamo praticamente diventati una famiglia."

"Ricordo che eravamo così grati di poter stare insieme alle persone e di essere in compagnia gli uni degli altri e questo ha sicuramente giocato un ruolo importante nel processo di realizzazione del film", ha continuato l'attrice. "Oltre a tutto questo abbiamo anche posticipato l'uscita della pellicola di un anno."

"Volevamo aspettare che le sale cinematografiche fossero di nuovo disponibili, volevamo aspettare di vedere un 'mondo dopo la pandemia' in cui le persone sarebbero potute tornare a vivere in compagnia un'esperienza come questa. Ho visto il film originale da bambina e non dimenticherò mai quell'esperienza perché ho visto la pellicola al cinema. Spero che le persone che lo andranno a vedere nelle sale lo apprezzino perché lo abbiamo realizzato per loro", ha concluso Bryce Dallas Howard.