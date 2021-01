Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow svela il legame con la serie Netflix Nuove avventure

Colin Trevorrow, regista di Jurassic World: Dominion, ha svelato le connessioni tra la serie animata Netflix Jurassic World: Nuove avventure, di cui è produttore esecutivo, e il franchise cinematografico la cui nuova trilogia sta per concludersi.

Jurassic World: Nuove avventure - i protagonisti

Jurassic World: Nuove avventure segue un gruppo di sei ragazzi scelti per un'esperienza irripetibile trascorrendo l'estate presso un campeggio di Isla Nublar noto come Campo Cretaceo. Quando, però, i dinosauri devastano l'isola, i giovani campeggiatori restano bloccati. Incapaci di comunicare con il mondo esterno, dovranno mettercela tutta per riuscire a sopravvivere.

"Per rispetto verso gli scrittori che continuano a espandere e creare, è importante ribadire che riconoscere Nuove Avventure è una storia e un'opera autonoma" ha dichiarato Colin Trevorrow a EW. "Ma questa stagione - e se ci vengono concesse ulteriori opportunità di raccontare la storia che stiamo sviluppando anche la prossima - contiene punti di contatto con la storia più ampia raccontata nei film. Continuerò a riallacciarmi alla storia principale e a informare il pubblico anche su alcuni dettagli di Jurassic World: Dominion che si collegheranno alle scoperte fatte nello show"_.

Jurassic World: Nuove avventure, serie spin-off series realizzata da DreamWorks Animation, è stata sviluppata nello stesso periodo di Jurassic World - Il regno distrutto. La premessa era quella di creare una serie per un pubblico giovane immaginando ciò che accade su un'altra parte di Isla Nublar durante gli eventi di Jurassic World. Da allora, grazie agli showrunner Scott Kreamer e Aaron Hammersley, la storia è diventata autonoma e il pubblico si è appassionato alla lotta per la sopravvivenza dei personaggi.

Rendere la serie "riconoscibile a livello emotivo è stata la cosa più importante", spiega Colin Trevorrow. "Una delle sfide è stata cercare di far sembrare che gli eventi siano radicati non solo nel mondo dei film, ma nel mondo reale in cui viviamo. Questo è un momento spaventoso per essere un bambino, il mondo sembra più pericoloso di quanto non sia mai stato. Penso che possiamo fare del nostro meglio per proteggere i bambini, ma credo che sentano cosa sta succedendo a un livello più profondo. Quindi in questa serie abbiamo un gruppo di personaggi che si sentono come il resto di noi, che sono isolati e la sopravvivenza è la loro priorità ".