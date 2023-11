Jurassic World: Chaos Theory, il trailer della serie Netflix sequel di Jurassic World: Nuove avventure

Netflix ha diffuso in streaming il teaser trailer di Jurassic World: Chaos Theory, ovvero la nuova serie animata che fungerà da sequel a Jurassic World: Nuove avventure.

Il trailer di questo show animato, che funge anche da spin-off di Jurassic World, si concentra in gran parte su un'intensa scena di un elicottero che insegue un T-Rex su un'autostrada trafficata. Tuttavia, in un momento finale a sorpresa sembra confermare il ritorno del protagonista di Jurassic World: Nuove avventure, Darius Bowman, doppiato da Paul-Mikél Williams.

Chi è Darius Bowman?

Protagonista di Nuove avventure, Darius era stato raffigurato come un giocatore appassionato e geek che ha lavorato duramente per vincere la possibilità di partecipare al campo su Isla Nublar attraverso un gioco a tema dinosauri. Il suo interesse per i dinosauri è diventato molto importante per mantenere la sopravvivenza del gruppo una volta che si sono ritrovati dispersi sull'isola in seguito al crollo del parco a tema Jurassic World. Nel corso della serie, ha sviluppato un talento per la leadership, che è diventato ancora più importante quando il gruppo è stato costretto a unirsi per combattere la corrotta Mantah Corp.

Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per Jurassic World: Chaos Theory, ma approderà sulla piattaforma nel 2024.