Jurassic World: Il Dominio, Chris Pratt conferma: "Il film conclude la saga"

Jurassic World: Il Dominio, almeno secondo quanto dichiarato da Chris Pratt, sarà la fine della saga.

La storia di quello che accade quando i dinosauri vengono riportati in vita ha preso il via negli anni '90 con la regia di Steven Spielberg e il nuovo capitolo riporterà sul grande schermo i protagonisti affidati a Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.

In Jurassic World: Il dominio, infatti, saranno coinvolti anche il Dottor Grant, la dottoressa Ellie Sattler e il Dottor Ian Malcolm. I tre collaboreranno con i nuovi protagonisti, Owen Grady e Claire Dearing interpretati da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, per provare a salvare l'umanità.

Parlando del film, in arrivo nelle sale italiane il 2 giugno, Pratt ha ora raccontato: "Si tratta di come quando vai a uno spettacolo pirotecnico, come il 4 Luglio o Capodanno, e c'è sempre il finale che stai aspettando e poi BOOM. Pensi 'Questo è il finale!'. Mi sembra che l'intero film sia proprio quello, sono stati necessari 30 anni per ralizzarlo - questo è il sesto film della saga di Jurassic, ed è la fine di questo franchise". Chris ha ribadito: "Penso davvero che lo sia. Abbiamo avuto tra di noi i membri storici del cast - Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum - e poi c'è l'intero cast di Jurassic World. I due gruppi si sono uniti, le nostre storie convergono in un modo che sembra proprio un finale".

La star di Jurassic World ha ribadito che è stato "folle" poter avere l'occasione di lavorare con le tre "icone" di Jurassic World, che considera delle "icone". Chris ha inoltre fatto intendere che uno dei protagonisti potrebbe tragicamente perdere vita in questo nuovo tassello dell'universo di Jurassic World.

Jurassic World: Il dominio diretto da Colin Trevorrow si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

I protagonisti saranno ancora una volta Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati questa volta da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.

Tra i nuovi membri del cast: DeWanda Wise (She's Gotta Have It), il candidato agli Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Il ritorno del Cast include BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smith nei panni di Franklin Webb, Daniella Pineda nei panni della dottoressa Zia Rodriguez e Omar Sy nei panni di Barry Sembenè.

La sceneggiatura è di Emily Carmichael (Battle at Big Rock) e Colin Trevorrow da una storia di Derek Connolly (Jurassic World) e Trevorrow, basata sui personaggi creati da Michael Crichton.