Jurassic World 4, ecco perché Scarlett Johansson si è rifiutata di farsi Instagram per pubblicizzare il film

Scarlett Johansson è una delle pochissime star di Hollywood a non avere un'impronta sui social media su piattaforme importanti come X e Instagram, e non sembra che le cose cambieranno tanto presto.

Parlando con la rivista InStyle, la candidata all'Oscar ha rivelato che lo studio di Jurassic World - La Rinascita le ha chiesto di recente se volesse o meno iscriversi a Instagram per aiutare a promuovere il blockbuster estivo, incontrando un suo netto rifiuto.

"Voglio dire, anche oggi ho ricevuto un'e-mail dalla Universal [Pictures] dove mi dicevano: 'Ehi, prenderesti in considerazione l'idea di iscriverti a Instagram in concomitanza con l'uscita di Jurassic World - La Rinascita?", ha raccontato Johansson. "Ricevo molte pressioni per iscrivermi ai social media. Mi ha fatto pensare: c'è un modo per farlo rimanendo fedele a ciò che sono? Non mi sembrava di poterlo fare".

Scarlett Johansson non si iscriverà sui social: "Non mi piacciono"

Jurassic World: Rebirth - Scarlett Johansson in una scena

"Il lavoro che propongo è tutto basato sulla verità. Questo è l'ingrediente chiave", ha aggiunto. "Se fossi una persona a cui piacciono molto i social media, allora potrei salire sul carro dei vincitori. Ma non lo sono. E penso che il film andrà bene lo stesso".

Jurassic World: Rebirth - Jonathan Bailey e Scarlett Johansson in una scena

Johansson sarà la protagonista di Jurassic World - La Rinascita insieme al due volte Premio Oscar Mahershala Ali e Jonathan Bailey. La Universal ha sicuramente grandi speranze per questo blockbuster, considerando che ogni film dell'ultima trilogia di Jurassic World ha superato il miliardo di dollari al box-office mondiale.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono stati i protagonisti dell'ultima trilogia ma non torneranno per questa nuova pellicola, che vede alla regia Gareth Edwards. L'attesa verso il film è notevole, anche perché segna il ritorno dello sceneggiatore David Koepp, che ha scritto i primi due capitoli del franchise, Jurassic Park (1993) e Il mondo perduto: Jurassic park (1997), entrambi diretti da Steven Spielberg.