Jurassic World 3: Michael Giacchino firmerà le musiche

Jurassic World: un concept art di Dean Sheriff

Michael Giacchino, autore delle musiche dei primi due film, tornerà come compositore per Jurassic World 3, previsto per il 2021, stando al sito Film Music Reporter. Il terzo episodio, le cui riprese sono attualmente in standby a causa del Coronavirus, è uno di due progetti molto attesi in uscita il prossimo anno per i quali Giacchino creerà la colonna sonora: il compositore è infatti al lavoro anche su The Batman, la sua quinta collaborazione con Matt Reeves dal 2008 a oggi. Anche il film targato DC Comics, che propone di esplorare il lato più noir dell'universo di Batman, è attualmente in standby, per almeno due settimane. Entrambi i progetti erano in produzione a Londra.

The Batman: riprese del film interrotte a causa del Coronavirus

Jurassic World - Il regno distrutto: Isabella Sermon in una scena del film

Michael Giacchino ha firmato le musiche di Jurassic World e Jurassic World - Il regno distrutto, e tornerà anche per Jurassic World 3. Non è la prima volta che si cimenta con un franchise la cui colonna sonora è stata creata da John Williams: nel 2016 Giacchino ha musicato Rogue One: A Star Wars Story. Il compositore collabora regolarmente con Matt Reeves (cinque film), J.J. Abrams (quattro) e Brad Bird (cinque), e per il piccolo schermo ha ideato le colonne sonore di Alias, Lost e Fringe. È anche legato al Marvel Cinematic Universe, avendo musicato Doctor Strange e i due film in solitario di Spider-Man. Inoltre, in occasione del lungometraggio dedicato al mago della Marvel, ha anche composto una vera e propria sigla per il MCU, che accompagna il logo Marvel Studios nella maggior parte dei film usciti dal 2016 in poi. Nel 2009 è stato il conduttore dell'orchestra alla cerimonia degli Academy Awards (premio che lui stesso ha vinto un anno dopo per Up), e ha anche firmato l'accompagnamento musicale per l'attrazione Space Mountain in tre dei parchi Disney, in California, a Parigi e a Hong Kong.