Jurassic World 3: Joseph Mazzello conferma la sua presenza nel cast del film

Ora è ufficiale, anche Joseph Mazzello si aggiunge agli attori che torneranno in Jurassic World 3. L'attore tornerà nei panni di Timothy Murphy, il nipote di John Hammond che in Jurassic Park di Steven Spielberg era al centro di una delle sequenze più famose del film: quella della fuga dal velociraptor nelle cucine.

È stato lo stesso Mazzello ad annunciarlo dal suo profilo Twitter, confermando così quanto detto qualche giorno fa da Chris Pratt all'Ellen Show, ovvero che il terzo capitolo della nuova trilogia sui dinosauri vedrà una reunion in stile Avengers: Endgame.

"Penso che sia tempo di tornare al lavoro. Che ne dite ragazzi?". Queste le parole di Joseph Mazzello in cui annuncia la sua presenza a Jurassic World 3. Mazzello si unirà così al cast dello storico film del 1993 insieme a Sam Neil, Laura Dern Jeff Goldblum e BD Wong, mentre ancora non è chiaro se ci sarà anche Ariana Richards, che interpretava sua sorella Lex. È probabile però che anche lei possa essere della partita visto che mesi fa aveva espresso interesse nel riprendere il ruolo. I due, insieme, erano riapparsi in un preve cameo nel sequel Il mondo perduto: Jurassic Park sempre di Steven Spielberg. In seguito Mazzello aveva continuato a recitare, ed era stato scelto da Stanley Kubrick per il suo film dedicato all'Olocausto, The Aryan Paper, poi non realizzato, mentre più di recente lo avevamo visto nella serie The Pacific e in Bohemian Rhaposody dove interpretava il bassista dei Queen, John Deacon.

Jurassic World 3, Chris Pratt: "Torneranno tutti, sarà come Avengers: Endgame!"

Le riprese di Jurassic World 3 dovrebbero iniziare a breve e vedono il ritorno anche dei due attori dei precedenti e più recenti capitoli, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Steven Spielberg e Trevorrow tornano ad essere i produttori esecutivi. Emily Carmichael (Pacific Rim - La Rivolta, The Black Hole) ha scritto la sceneggiatura insieme al regista Colin Trevorrow. Dalle poche informazioni che si hanno, il titolo di lavorazione dovrebbe essere Arcadia. Per chi non lo sapesse è il nome della barca distrutta che trasportava i dinosauri da Isla Nublar a Lockwood Manor per poi essere venduti all'asta.